WTA : Halep se sépare de son entraîneur

After six wonderful years working together, @darren_cahill and I have decided that it’s time to end our working relationship.

Thank you D for everything, for making me a better tennis player and a better person. 🤗🙏🏼 pic.twitter.com/VOEt4i81Bf



— Simona Halep (@Simona_Halep) September 22, 2021

Un dernier match en huitièmes de finale de l'US Open

C'est une page qui se tourne pour la Roumaine. Ce mercredi, Simona Halep, qui fêtera dans cinq jours son trentième anniversaire, s'est emparée de son compte Twitter officiel afin d'annoncer une nouvelle importante qui concerne la suite de sa carrière. En effet, la tenniswoman a annoncé la fin de sa collaboration avec Darren Cahill, qui n'était autre que son entraîneur depuis l'année 2015, en écrivant ainsi notamment : «Merci pour tout D, pour avoir fait de moi une meilleure joueuse de tennis et une meilleure personne. » Sous la houlette de Cahill, ancien joueur australien, Halep a ainsi tout bonnement signé tous ses plus grands succès et même atteint ainsi également la place de numéro une mondiale. Un graal atteint, pour la toute première fois, lors de l'année 2017.Par la suite, elle avait alors enchaîné avec ses plus beaux succès, forcément tous en Grand Chelem, avec, dans un premier temps, l'édition 2018 de Roland-Garros, puis l'édition 2019 de Wimbledon. Avec Darren Cahill, au total, elle a ainsi remporté onze de ses 22 titres en simple. Par le passé, et pas plus tard que lors de la saison 2019, Cahill avait alors déjà arrêté d'entraîner la Roumaine, pour « raisons familiales ».Ces derniers mois, les résultats de Simona Halep ont davantage été en dents de scie, par rapport à un passé pourtant récent, et leur dernier match ensemble restera finalement l'élimination de la Roumaine au stade des huitièmes de finale de l'édition 2021 de l'US Open. Juste avant, Simona Halep, aujourd'hui classée à la 14eme place mondiale, avait alors dû renoncer à Roland-Garros mais également à Wimbledon, en raison d'une blessure au mollet gauche.