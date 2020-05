WTA : Halep révèle de qui elle s'est toujours inspirée

Simona Halep se dévoile un peu plus. La joueuse roumaine de tennis, invitée dans un live diffusé sur Eurosport, a évoqué ses idoles et l'une en particulier. En effet, l'actuelle numéro deux mondiale a avoué s'être toujours inspirée de la Belge Justine Henin, également présente dans ce fameux live, tout comme l'Allemand Boris Becker et le Suédois Mats Wilander. Un total de 22 Grands Chelems pour ces quatre grands noms de la petite balle jaune. Halep a donc notamment confié : « Je ne suis pas une grande athlète. C'est pour cela que quand j'ai vu qu'elle parvenait à remporter les plus beaux titres du circuit, je me suis dit que c'était aussi possible pour moi, que j'avais une chance de le faire, comme on dit. Et même si je n'ai pas un revers à une main comme elle, je me suis toujours inspirée de sa technique, ses mouvements. Si l'on compare nos jeux, ils sont assez similaires, on est près de la ligne, on prend la balle tôt. »