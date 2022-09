WTA : Halep opérée du nez et absente plusieurs semaines

Halep éliminée d'entrée au premier tour

Petit coup d’arrêt dans la saison de Simona Halep. La n°9 mondiale, qui fêtera ses 31 ans à la fin du mois, a annoncé ce lundi sur son compte Instagram qu’elle avait dû passer par la case hôpital afin de se faire opérer du nez. « Salut tout le monde. Comme certains le savent déjà, j’ai des difficultés avec mon nez depuis quelques temps et cela a empiré pendant l’été, notamment à Washington. Cela me pose problème pour respirer, et c’est encore pire la nuit, où mon nez est complètement bouché.Tout s’est bien passé. Je vais avoir besoin de quelques semaines de repos avant de reprendre mes activités physiques. A bientôt sur les courts de tennis », a écrit la gagnante de Roland-Garros 2018 et de Wimbledon 2019. Ce n'est pas la première fois que la joueuse roumaine est opérée du nez, puisque cela avait déjà été le cas au début de l'année 2016, suite à une infection au niveau de l'estomac, du nez et des oreilles.Victorieuse du tournoi de Toronto au mois d'août (son deuxième tournoi gagné en 2022, après celui de Melbourne avant l'Open d'Australie), Simona Halep, désormais entraînée par Patrick Mouratoglou, arrivait en outsider à l'US Open, mais elle est tombée dès le premier tour face à l'inconnue ukrainienne Daria Snigur, issue des qualifications. Mais cette défaite prématurée était peut-être due à ses problèmes respiratoires. Reste à savoir quand on la reverra sur les courts, sachant qu'elle n'est inscrite dans aucun tournoi des quatre prochaines semaines. Voilà qui pourrait faire les affaires de Caroline Garcia, qui se situe juste derrière au classement WTA publié ce lundi...