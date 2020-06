WTA : Halep ne jouera qu'en Europe à la reprise

Alors que tout laisse à penser que les saisons WTA et ATP reprendront à la mi-août, après cinq mois et demi de pause forcée en raison de la pandémie de coronavirus, Simona Halep ne sera pas de la fête ! La Roumaine, n°2 mondiale, a en effet annoncé à Pro TV, une chaîne de télévision de son pays, qu’elle ne disputerait que des tournois en Europe lorsque la saison reprendra. La gagnante du dernier Wimbledon ne souhaite pas prendre de risques, alors que la pandémie de coronavirus est toujours présente dans le monde. Rendez-vous en septembre pour la terre battue

Lundi, les médias américains ESPN et Forbes ont révélé que, dès que la Fédération américaine de tennis obtiendra le feu vert des autorités locales de santé, la saison devrait reprendre à huis clos à Washington à la mi-août, puis les joueurs et joueuses se rendront à New York, où se disputera le tournoi délocalisé de Cincinnati, avant l’US Open, qui se terminera le 13 septembre. Simona Halep manquera donc ces trois tournois. On la reverra en revanche pendant un mois en Europe, pour la saison sur terre battue, avec en point d’orgue Roland-Garros, tournoi qu’elle a remporté en 2018. La suite du calendrier est ensuite incertaine, mais d’après les dernières fuites, les joueuses disputeraient ensuite des tournois en Chine, notamment à Wuhan, la ville d’où est partie la pandémie de coronavirus. Simona Halep ne sera donc pas du voyage, et on la retrouvera pour les possibles tournois de Linz et de Moscou fin octobre et début novembre. Reste désormais à savoir si la décision de la n°2 mondiale fera des émules au sein des autres cadors du circuit.