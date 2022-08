WTA : Halep de retour dans le Top 10, Sakkari retrouve le podium

Haddad Maia dans le Top 20

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au lundi 15 août 2022

Caroline Garcia (FRA) 1 380 (-1)

Alizé Cornet (FRA) 1 330 (+3)

Diane Parry (FRA) 774

Océane Dodin (FRA) 643 (-12)

Revoilà Simona Halep (30 ans) aux portes du Top 5. Titrée dimanche à Toronto pour la troisième fois de sa carrière (son deuxième titre cette saison et son 24eme en carrière), la Roumaine et ex-numéro 1 mondiale fait son retour ce lundi au classement parmi les dix meilleures mondiales. Halep, désormais entraînée par Patrick Mouratoglou mais qui n'avait pas encore soulevé de trophée depuis qu'elle travaille sous la coupe du coach français, grimpe à la 6eme place, juste derrière Ons Jabeur (5eme), au point mort. Ca bouge (légèrement) en revanche plus haut dans la hiérarchie. Paula Badosa, qui avait délogé Maria Sakkari de la troisième place lundi dernier (les deux joueuses possédaient toutefois le même nombre de points), retrouve ainsi déjà le podium.A Toronto, l'Espagnole s'est en effet arrêtée d'entrée, tandis que la Grecque, en méforme elle aussi, a attendu le tour suivant pour faire ses valises. La belle opération de la semaine est sans surprise à mettre au crédit de Beatriz Haddad Maia, surprenante finaliste au Canada. Une performance de taille qui propulse la Brésilienne au 16eme rang (+8). Le meilleur classement à ce jour pour la native de Sao Paulo. Du côté des Françaises, Caroline Garcia (35eme), reste la mieux classée des Tricolores malgré sa désillusion d'entrée à Toronto face à sa compatriote Alizé Cornet. La Niçoise, éliminée au deuxième tour par Bianca Andreescu, se rapproche d'ailleurs de la Lyonnaise. Ce lundi, elle gagne trois places et apparaît en 37eme position.Anett Kontaveit (EST) 4 476Maria Sakkari (GRE) 4 190 (+1)Paula Badosa (ESP) 4 155 (-1)Ons Jabeur (TUN) 3 920Simona Halep (ROU) 3 255 (+6)Aryna Sabalenka (BIE) 3 121 (-1)Jessica Pegula (USA) 3 116 (-1)Garbiñe Muguruza (ESP) 2 990 (-1)Daria Kasatkina (RUS) 2 795 (-1)