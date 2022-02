Elle restait pourtant sur une demi-finale du côté de l'Open d'Australie. Pour son entrée en lice au tournoi WTA 250 de Guadalajara au Mexique, sur dur extérieur, l'Américaine Madison Keys, 29eme joueuse mondiale et tête de série n°2, a été battue par la Française Harmony Tan, 104eme joueuse mondiale, en trois manches (6-4, 1-6, 6-1) et 1h47 de jeu. Dans la première manche, c'est la Française qui avait alors pourtant été breakée la première, avant de s'y reprendre à deux fois pour s'emparer ensuite des deux services suivants de son adversaire d'un jour. Après avoir, juste après, sauvé une nouvelle balle de break, la Tricolore a fini par conclure cette manche, à sa deuxième opportunité (6-4). Mais dans l'incapacité de confirmer, dans la deuxième manche, Harmony Tan a beau avoir sauvé une première balle de break d'entrée, elle a cédé sur les deux suivantes, pour se retrouver ensuite assez rapidement menée 5-0, avant que l'Américaine ne conclue ensuite (6-1). Enfin, dans la troisième et dernière manche, le scénario a donc été inversé. Cette fois, c'est donc la 104eme joueuse mondiale qui a mené 5-0, avec deux breaks d'entrée pour quatre balles obtenues, tout en ayant dû sauver ensuite deux balles d'un débreak. Au moment de conclure, la moins bien classée des deux a sauvé trois nouvelles balles de débreak, avant d'avoir le dernier mot (6-1). Cette victoire devrait lui permettre, d'intégrer, pour la toute première fois, le Top 100 mondial, avec une potentielle 98eme place dès lundi prochain.

Les têtes de série en difficulté

Sale début de tournoi pour les têtes de série à Guadalajara ! Outre Keys, elles sont trois à avoir été éliminées dès les premières heures de la compétition. L'Espagnole Nuria Parrizas-Diaz, 47eme mondiale et tête de série n°5, a été battue par la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (88eme) sur le score de 6-1, 6-4 en 1h10. Alors que le premier set a été à sens unique, avec des breaks à 1-0 et 4-1, le deuxième a été bien différent, avec six breaks d'affilée entre 1-0 et 4-3, et c'est encore l'Espagnole qui a craqué, à 5-4, et qui quitte donc le tournoi précipitamment. Une autre tête de série a pris la porte, en la personne de la Chinoise Qinwen Zheng (n°8). La 77eme mondiale a été éliminée en trois sets par la 100eme, Anna Kalinskaya, qui l'a emporté 6-3, 2-6, 6-2 en 1h59, dans un match à sept breaks où les deux joueuses ont commis 10 doubles-fautes chacune. La Chinoise a tenu jusqu'à 2-2 dans le troisième set, avant de perdre les quatre derniers jeux. C'est également terminé pour la Japonaise Misaki Doi, 78eme joueuse mondiale et tête de série n°7, éliminée par la Tchèque Marie Bouzkova, 96eme joueuse mondiale, en trois sets (4-6, 7-5, 6-4) et 2h39 de jeu. En revanche, ça passe pour l'Américaine Sloane Stephens, 57eme joueuse mondiale et tête de série n°6, qui a sorti la Tchèque Brenda Fruhvirtova (14 ans), 435eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux manches (6-2, 6-2) et 58 petites minutes de jeu.



GUADALAJARA (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 232 009€)

Tenante du titre : Sara Sorribes Tormo (ESP)



1er tour

Raducanu (GBR, n°1) - Saville (AUS)

Dolehide (USA, Q) - Zhu (CHN)

Masarova (ESP, Q) - Paquet (FRA)

Stephens (USA, n°6) bat Fruhvirtova (RTC, Q) : 6-2, 6-2



Osorio (COL, n°4) - Tomova (BUL)

Baptiste (USA, Q) - Vuzmova (SLQ, Q)

Udvardy (HON) - X.Wang (CHN)

Kalinskaya (RUS) bat Q.Zheng (CHN, n°8) : 6-3, 2-6, 6-2



Bouzkova (RTC) bat Doi (JAP, n°7) : 4-6, 7-5, 6-4

Bronzetti (ITA, Q) bat McNally (USA, WC) : 6-7 (5), 6-3, 6-3

Frech (POL) - Zarazua (MEX, WC)

Volynets (USA, WC) - Sorribes Tormo (ESP, n°3)



Schmiedlova (SLQ) bat Parrizas Diaz (ESP, n°5) : 6-1, 6-4

Potapova (RUS) bat Tsurenko (UKR) : 6-4, 2-2 abandon

Q.Wang (CHN) bat Davis (USA) : 6-2, 6-1

Tan (FRA) bat Keys (USA, n°2) : 6-4, 1-6, 6-1