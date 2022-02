WTA - Guadalajara : Stephens surclasse Bouzkova

THE CHAMPION 🔥

SLOANE STEPHENS CAMPEONA DEL ABIERTO AKRON ZAPOPAN 2022 🤩🏆🎾@SloaneStephens #AbiertoAKRONZapopan pic.twitter.com/cmYXopEU1y

— AKRON WTA Guadalajara (@WTAGuadalajara) February 28, 2022

GUADALAJARA (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 232 009€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

1er tour

Serait-ce la fin de la traversée du désert pour Sloane Stephens ? Ne sachant plus gagner sur le circuit WTA depuis Miami en 2018, l'Américaine a connu le bonheur de soulever un nouveau trophée la nuit dernière à Guadalajara.. Tout d'abord pour remonter un handicap de 1-4 dans le premier set, finalement conclu en sa faveur après 55 minutes, au bénéfice de deux balles de break converties. Puis dans la troisième manche, elle a réussi à se remettre d'un méchant 1-6 essuyé dans le second acte. Servant avec sérieux (74% de premières balles) et ne cédant plus du tout sa mise en jeu, l'Américaine a appuyé sur l'accélérateur en retournant de fort belle manière et en lâchant ses coups bien plus libérée. La recette de la gloire pour venir à bout de la Tchèque après 2h29 passé sur le court. Toutes deux engagées dans un autre tournoi mexicain cette semaine, à Monterrey dans le nord du pays, leurs routes pourraient à nouveau se croiser en demi-finale.bat Bouzkova (RTC) : 7-5, 1-6, 6-2bat Kalinskaya (RUS) : 3-6, 7-5 abandonbat Q.Wang (CHN) : 6-3, 6-3bat Saville (AUS) : 4-6, 6-3, 6-2bat Osorio (COL, n°4) : 6-4, 6-1bat Sorribes Tormo (ESP, n°3) : 6-4, 6-1bat Schmiedlova (SLQ) : 6-2, 6-3bat Dolehide (USA, Q) : 6-1, 6-3bat: 7-5, 6-4bat Baptiste (USA, Q) : 1-6, 6-3, 6-3bat X.Wang (CHN) : 6-4, 0-6, 6-4bat Bronzetti (ITA, Q) : 7-6 (2), 6-2bat Frech (POL) : 6-0, 6-2bat Potapova (RUS) : 6-3, 7-6 (5)bat: 6-4, 6-2bat Raducanu (GBR, n°1) : 5-7, 7-6 (4), 4-3 abandonbat Zhu (CHN) : 4-6, 6-3, 6-4bat Masarova (ESP, Q) : 7-5, 7-5bat Fruhvirtova (RTC, Q) : 6-2, 6-2bat Tomova (BUL) : 6-4, 6-3bat Vuzmova (SLQ, Q) : 6-3, 6-3bat Udvardy (HON) : 6-4, 4-6, 6-1bat Q.Zheng (CHN, n°8) : 6-3, 2-6, 6-2bat Doi (JAP, n°7) : 4-6, 7-5, 6-4bat McNally (USA, WC) : 6-7 (5), 6-3, 6-3bat Zarazua (MEX, WC) : 7-6 (5), 4-6, 6-4bat Volynets (USA, WC) : 6-4, 6-1bat Parrizas Diaz (ESP, n°5) : 6-1, 6-4bat Tsurenko (UKR) : 6-4, 2-2 abandonbat Davis (USA) : 6-2, 6-1bat Keys (USA, n°2) : 6-4, 1-6, 6-1