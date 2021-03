Podoroska ne verra pas les quarts, Bouzkova se qualifie facilement

Marie Bouzkova a assumé son statut. La Tchèque, 50eme joueuse mondiale et tête de série n°2, s'est tranquillement qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Guadalajara au Mexique, sur dur extérieur, en disposant de la Roumaine Mihaela Buzarnescu, 136eme joueuse mondiale, en deux petits sets (6-3, 6-2) et 1h21 de jeu. Ça passe également pour l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, 71eme joueuse mondiale et tête de série n°4, qui a disposé de la Suissesse Leonie Kung, 157eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux manches (6-3, 6-3) et 1h37 de jeu. En revanche, c'est terminé pour la Monténégrine Danka Kovinic, 84eme joueuse mondiale et tête de série n°6, lourdement éliminée par l'Américaine Lauren Davis, 83eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux manches (6-2, 6-2) et 1h26 de jeu, et pour la Slovène Kaja Juvan, 91eme joueuse mondiale et tête de série n°8, sortie par la Canadienne Eugenie Bouchard, 144eme joueuse mondiale et bénéficiaire d'une wild card, en deux sets (6-4, 6-3) et 1h18 de jeu. Des quarts de finale auxquels ne participera pas Nadia Podoroska. L'Argentine demi-finaliste du dernier Roland-Garros et tête de série numéro 1 du tournoi, a buté de manière assez surprenante sur l'Italienne Elisabetta Cocciaretto. La joueuse issue des qualifications et classée 134eme à la WTA a pris le dessus dans les deux sets de cette partie, tous deux remportés 7-5 par l'héroïne du jour.



Avec M.M



GUADALAJARA (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 197 471€)

Première édition



Quarts de finale

Cocciaretto (ITA, Q) - Davis (USA, Q)

McNally (USA) - Bouchard (CAN, WC)

Fernandez (CAN, n°7) ou Sharma (AUS, Q) - Sorribes Tormo (ESP, n°4)

Schmiedlova (SLQ) - Bouzkova (RTC, n°2)



2eme tour

Cocciaretto (ITA, Q) bat Podoroska (ARG, n°1) : 7-5, 7-5

Davis (USA, Q) bat Kovinic (MNE, n°6) : 6-2, 6-2

McNally (USA) bat Zidansek (SLO) : 6-4, 6-7 (4), 6-4

Bouchard (CAN, WC) bat Juvan (SLO, n°8) : 6-4, 6-3



Fernandez (CAN, n°7) - Sharma (AUS, Q)

Sorribes Tormo (ESP, n°4) bat Kung (SUI, Q) : 6-3, 6-3

Schmiedlova (SLQ) bat Zarazua (MEX, WC) : 6-3, 5-7, 6-1

Bouzkova (RTC, n°2) bat Buzarnescu (ROU) : 6-3, 6-2



1er tour

Podoroska (ARG, n°1) bat Olmos (MEX, Q) : 7-6 (8), 3-6, 6-2

Cocciaretto (ITA, Q) bat X.Wang (CHN) : 6-4, 6-4

Davis (USA, Q) bat Friedsam (ALL) : 7-5, 6-4

Kovinic (MNE, n°6) bat Gracheva (RUS) : 3-6, 6-4, 7-5



Zidansek (SLO) bat Blinkova (RUS, n°3) : 6-3, 7-5

McNally (USA) bat Volynets (USA, WC) : 6-0, 3-6, 6-4

Bouchard (CAN, WC) bat Dolehide (USA, Q) : 3-6, 6-1, 6-3

Juvan (SLO, n°8) bat Bolsova (ESP) : 7-5, 7-6 (5)



Fernandez (CAN, n°7) bat Kalinskaya (RUS) : 7-5, 4-6, 6-4

Sharma (AUS, Q) bat Dart (GBR, LL) : 2-6, 6-2, 7-6 (2)

Kung (SUI, Q) bat Stojanovic (SER) : 6-2, 6-3

Sorribes Tormo (ESP, n°4) bat Minnen (BEL) : 6-7 (4-, 6-4, 6-1



Schmiedlova (SLQ) bat Hibino (JAP, n°5) : 6-1, 7-5

Zarazua (MEX, WC) bat Kawa (POL) : 7-6 (7), 6-0

Buzarnescu (ROU) bat Vandeweghe (USA) : 7-6 (4), 6-7 (5), 6-2

Bouzkova (RTC, n°2) bat Bara (ROU) : 6-3, 2-6, 6-3