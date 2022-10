WTA - Guadalajara : Pegula attend son adversaire en finale

Sakkari ou Bouzkova en finale ?

Elle n'est clairement pas la joueuse la plus connue du Top 10, mais Jessica Pegula est en train, sans faire de bruit, de signer la plus belle saison de sa carrière. L'Américaine de 28 ans, finaliste du tournoi de Madrid en avril, va disputer une deuxième finale en simple cette saison, du côté de Guadalajara.Auteure de 5 aces, Pegula n'a perdu qu'une fois son service lors de cette rencontre, au début du match où elle rapidement été menée 3-0, puis 4-2. Mais elle est parvenue à égaliser à 4-4, avant de remporter la manche au tie-break (7-3). Le deuxième set s'est avéré beaucoup moins riche en suspense. Azarenka a égalisé à 1-1 puis a ensuite encaissé cinq jeux de suite. Voilà donc Jessica Pegula en finale pour la cinquième fois de sa carrière, et elle aimerait bien aller décrocher son deuxième titre (après Washington 2019) avant de se rendre à Fort Worth dans le Texas pour y disputer le Masters de simple et de double (avec Coco Gauff).Reste à savoir qui sera son adversaire en finale... Car la deuxième demie n'a pas pu aller à son terme.La Grecque avait globalement dominé cette première manche, en breakant pour mener 3-1, avant de se faire débreaker puis de l'emporter sur sa huitième balle de set. Les deux joueuses reviendront sur le court à 13h00 heure mexicaine (20h00 heure française), et la finale se tiendra cinq heures plus tard. Un bel avantage pour Pegula donc, même si l'Américaine est menée 3-1 dans ses confrontations face à Sakkari et à Bouzkova.