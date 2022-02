WTA - Guadalajara : Parrizas Diaz et Zheng déjà dehors

Sale début de tournoi pour les têtes de série à Guadalajara ! Elles sont déjà deux à avoir été éliminées dès les premières heures de la compétition. L'Espagnole Nuria Parrizas-Diaz, 47eme mondiale et tête de série n°5, a été battue par la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (88eme) sur le score de 6-1, 6-4 en 1h10. Alors que le premier set a été à sens unique, avec des breaks à 1-0 et 4-1, le deuxième a été bien différent, avec six breaks d'affilée entre 1-0 et 4-3, et c'est encore l'Espagnole qui a craqué, à 5-4, et qui quitte donc le tournoi précipitamment. Une autre tête de série a pris la porte, en la personne de la Chinoise Qinwen Zheng (n°8). La 77eme mondiale a été éliminée en trois sets par la 100eme, Anna Kalinskaya, qui l'a emporté 6-3, 2-6, 6-2 en 1h59, dans un match à sept breaks où les deux joueuses ont commis 10 doubles-fautes chacune. La Chinoise a tenu jusqu'à 2-2 dans le troisième set, avant de perdre les quatre derniers jeux.



GUADALAJARA (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 232 009€)

Tenante du titre : Sara Sorribes Tormo (ESP)



1er tour

Raducanu (GBR, n°1) - Saville (AUS)

Dolehide (USA, Q) - Zhu (CHN)

Masarova (ESP, Q) - Paquet (FRA)

Fruhvirtova (RTC, Q) - Stephens (USA, n°6)



Osorio (COL, n°4) - Tomova (BUL)

Baptiste (USA, Q) - Vuzmova (SLQ, Q)

Udvardy (HON) - X.Wang (CHN)

Kalinskaya (RUS) bat Q.Zheng (CHN, n°8) : 6-3, 2-6, 6-2



Doi (JAP, n°7) - Bouzkova (RTC)

McNally (USA, WC) - Bronzetti (ITA, Q)

Frech (POL) - Zarazua (MEX, WC)

Volynets (USA, WC) - Sorribes Tormo (ESP, n°3)



Schmiedlova (SLQ) bat Parrizas Diaz (ESP, n°5) : 6-1, 6-4

Potapova (RUS) bat Tsurenko (UKR) : 6-4, 2-2 abandon

Q.Wang (CHN) - Davis (USA)

Tan (FRA) - Keys (USA, n°2)