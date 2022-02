Elle attendait cela depuis le mois de juillet 2019 ! Pour la première fois depuis deux ans et demi, Chloé Paquet a passé un tour sur le circuit WTA. Au tournoi WTA 250 de Guadalajara au Mexique, sur dur extérieur, la Française, 118eme joueuse mondiale, a battu l'Espagnole Rebeka Masarova, 142eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux manches (7-5, 7-5) et 1h43 de jeu. Pourtant, dans la première manche, la Française a perdu ses deux premiers services, malgré une balle de break sauvée et une de débreak non convertie entre ses deux services perdus. Menée alors ensuite rapidement 5-0, la Tricolore a tout renversé, remportant les sept derniers jeux, dont les trois derniers services de l'Espagnole. Au moment de conclure, Chloé Paquet a dû sauver deux nouvelles balles de break, mais elle a conclu sur sa deuxième opportunité (7-5). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, les deux joueuses ont fait jeu égal pendant les cinq premiers jeux. A 3-2, malgré une balle sauvée, la 118eme joueuse mondiale a perdu son service, avant de débreaker dans la foulée. Après deux nouvelles de break juste après, la Française est parvenue à ses fins avec un nouveau break à 5-5. Dans la foulée, la Tricolore a conclu, sur sa deuxième balle de match (7-5).

Osorio et Sorribes Tormo passent, Raducanu casse

Première victoire de la saison pour Maria Camila Osorio. Battue par Naomi Osaka à l'Open d'Australie lors de son unique tournoi de la saison, la Colombienne a franchi le premier tour à Guadalajara, où elle est tête de série n°4. Elle s'est défaite de la Bulgare Viktoriya Tomova en deux sets et 1h22 de jeu : 6-4, 6-3. Osorio a sauvé les deux balles de break que s'est procurée son adversaire et lui a pris son service à 5-4 dans le premier set et à 4-3 dans le deuxième pour affronter l'Américaine Baptiste au tour suivant. C'est également passé pour la tenante du titre espagnole Sara Sorribes Tormo, 32eme joueuse mondiale et tête de série n°3, qui a battu l'Américaine Katie Volynets, 155eme joueuse mondiale et bénéficiaire d'une wild card, en deux manches (6-4, 6-1) et 2h07 de jeu. En revanche, c'est déjà terminé pour Emma Raducanu, victime de problèmes à une hanche, Après 3h28 d'efforts, la Britannique, 12eme joueuse mondiale et tête de série n°1, a préféré abandonner contre l'Australienne Daria Saville, 610eme joueuse mondiale, lors du troisième et dernier set. La Britannique avait remporté la première manche (7-5) avant de perdre la deuxième (7-6 (4)). Lors de son abandon, le score était alors de 4-3 en faveur de l'Australienne. Même si le match n'est pas allé à son terme, il s'agissait déjà du plus long match du circuit WTA en 2022.



GUADALAJARA (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 232 009€)

Tenante du titre : Sara Sorribes Tormo (ESP)



Huitièmes de finale

Saville (AUS) - Dolehide (USA, Q)

Paquet (FRA) - Stephens (USA, n°6)

Osorio (COL, n°4) - Baptiste (USA, Q)

X.Wang (CHN) - Kalinskaya (RUS)



Bouzkova (RTC) - Bronzetti (ITA, Q)

Frech (POL) - Sorribes Tormo (ESP, n°3)

Schmiedlova (SLQ) - Potapova (RUS)

Q.Wang (CHN) - Tan (FRA)



1er tour

Saville (AUS) bat Raducanu (GBR, n°1) : 5-7, 7-6 (4), 4-3 abandon

Dolehide (USA, Q) bat Zhu (CHN) : 4-6, 6-3, 6-4

Paquet (FRA) bat Masarova (ESP, Q) : 7-5, 7-5

Stephens (USA, n°6) bat Fruhvirtova (RTC, Q) : 6-2, 6-2



Osorio (COL, n°4) bat Tomova (BUL) : 6-4, 6-3

Baptiste (USA, Q) bat Vuzmova (SLQ, Q) : 6-3, 6-3

X.Wang (CHN) bat Udvardy (HON) : 6-4, 4-6, 6-1

Kalinskaya (RUS) bat Q.Zheng (CHN, n°8) : 6-3, 2-6, 6-2



Bouzkova (RTC) bat Doi (JAP, n°7) : 4-6, 7-5, 6-4

Bronzetti (ITA, Q) bat McNally (USA, WC) : 6-7 (5), 6-3, 6-3

Frech (POL) bat Zarazua (MEX, WC) : 7-6 (5), 4-6, 6-4

Sorribes Tormo (ESP, n°3) bat Volynets (USA, WC) : 6-4, 6-1



Schmiedlova (SLQ) bat Parrizas Diaz (ESP, n°5) : 6-1, 6-4

Potapova (RUS) bat Tsurenko (UKR) : 6-4, 2-2 abandon

Q.Wang (CHN) bat Davis (USA) : 6-2, 6-1

Tan (FRA) bat Keys (USA, n°2) : 6-4, 1-6, 6-1