WTA - Guadalajara : Osorio en huitièmes

Première victoire de la saison pour Maria Camila Osorio. Battue par Naomi Osaka à l'Open d'Australie lors de son unique tournoi de la saison, la Colombienne a franchi le premier tour à Guadalajara, où elle est tête de série n°4. Elle s'est défaite de la Bulgare Viktoriya Tomova en deux sets et 1h22 de jeu : 6-4, 6-3. Osorio a sauvé les deux balles de break que s'est procurée son adversaire et lui a pris son service à 5-4 dans le premier set et à 4-3 dans le deuxième pour affronter l'Américaine Baptiste au tour suivant.



GUADALAJARA (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 232 009€)

Tenante du titre : Sara Sorribes Tormo (ESP)



1er tour

Raducanu (GBR, n°1) - Saville (AUS)

Dolehide (USA, Q) - Zhu (CHN)

Masarova (ESP, Q) - Paquet (FRA)

Stephens (USA, n°6) bat Fruhvirtova (RTC, Q) : 6-2, 6-2



Osorio (COL, n°4) bat Tomova (BUL) : 6-4, 6-3

Baptiste (USA, Q) bat Vuzmova (SLQ, Q) : 6-3, 6-3

X.Wang (CHN) bat Udvardy (HON) : 6-4, 4-6, 6-1

Kalinskaya (RUS) bat Q.Zheng (CHN, n°8) : 6-3, 2-6, 6-2



Bouzkova (RTC) bat Doi (JAP, n°7) : 4-6, 7-5, 6-4

Bronzetti (ITA, Q) bat McNally (USA, WC) : 6-7 (5), 6-3, 6-3

Frech (POL) - Zarazua (MEX, WC)

Volynets (USA, WC) - Sorribes Tormo (ESP, n°3)



Schmiedlova (SLQ) bat Parrizas Diaz (ESP, n°5) : 6-1, 6-4

Potapova (RUS) bat Tsurenko (UKR) : 6-4, 2-2 abandon

Q.Wang (CHN) bat Davis (USA) : 6-2, 6-1

Tan (FRA) bat Keys (USA, n°2) : 6-4, 1-6, 6-1