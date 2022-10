WTA - Guadalajara : Cornet finit sa saison par une défaite d'entrée

Marino pour Garcia

C'est une saison 2022 historique qu'Alizé Cornet vient de clore ce lundi. Quart de finaliste en Grand Chelem pour la première fois de sa carrière (à l'Open d'Australie) et désormais recordwoman du nombre de tournois du Grand Chelem disputés consécutivement (63), la joueuse française de 32 ans s'est inclinée au premier tour de son dernier tournoi de l'année, à Guadalajara au Mexique.La Française a pourtant bien commencé le match en gagnant le premier set grâce à un break décisif à 5-3 (et une balle de 5-4 sauvée). Mais elle a ensuite perdu le fil, cédant notamment son service à 4-3 dans le deuxième set, puis à 4-4 dans le troisième alors qu'elle venait de débreaker. C'est donc Zhu qui défiera Daria Kasatkina au deuxième tour du très relevé tournoi mexicain, où toutes les cadors sont là, à la recherche des cinq derniers billets pour le Masters (Swiatek, Jabeur et Pegula ont déjà décroché le leur). Après avoir débuté la saison 62eme mondiale, Alizé Cornet va donc la finir aux alentours de la 33eme place, au terme d'une année où elle aura disputé une finale et deux demies et franchi le cap des 500 victoires sur le circuit WTA (508 désormais). Elle va maintenant se tourner vers le barrage de Fed Cup contre les Pays-Bas dans deux semaines, avant d'aller disputer, peut-être, la dernière saison de sa carrière.L'autre Française en lice au Mexique, Caroline Garcia, est exemptée de premier tour et connait son adversaire au deuxième. Il s'agit de la qualifiée canadienne Rebecca Marino, 80eme, qui a dominé la 65eme mondiale Ann Li sur le score de 6-2, 7-6 en servant notamment 11 aces. La Lyonnaise, actuellement 6eme à la Race et qui a donc tout intérêt à passer un ou deux tours pour s'assurer une place au Masters, n'a encore jamais affronté la Canadienne.