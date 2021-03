WTA - Guadalajara : Cocciaretto surprend

GUADALAJARA (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 197 471€)

Première édition



Quarts de finale

Cocciaretto (ITA, Q) bat Davis (USA, Q) : 6-3, 6-0

McNally (USA) - Bouchard (CAN, WC)

Sharma (AUS, Q) - Sorribes Tormo (ESP, n°4)

Schmiedlova (SLQ) - Bouzkova (RTC, n°2)



2eme tour

Cocciaretto (ITA, Q) bat Podoroska (ARG, n°1) : 7-5, 7-5

Davis (USA, Q) bat Kovinic (MNE, n°6) : 6-2, 6-2

McNally (USA) bat Zidansek (SLO) : 6-4, 6-7 (4), 6-4

Bouchard (CAN, WC) bat Juvan (SLO, n°8) : 6-4, 6-3



Sharma (AUS, Q) bat Fernandez (CAN, n°7) : 6-4, 6-4

Sorribes Tormo (ESP, n°4) bat Kung (SUI, Q) : 6-3, 6-3

Schmiedlova (SLQ) bat Zarazua (MEX, WC) : 6-3, 5-7, 6-1

Bouzkova (RTC, n°2) bat Buzarnescu (ROU) : 6-3, 6-2



1er tour

Podoroska (ARG, n°1) bat Olmos (MEX, Q) : 7-6 (8), 3-6, 6-2

Cocciaretto (ITA, Q) bat X.Wang (CHN) : 6-4, 6-4

Davis (USA, Q) bat Friedsam (ALL) : 7-5, 6-4

Kovinic (MNE, n°6) bat Gracheva (RUS) : 3-6, 6-4, 7-5



Zidansek (SLO) bat Blinkova (RUS, n°3) : 6-3, 7-5

McNally (USA) bat Volynets (USA, WC) : 6-0, 3-6, 6-4

Bouchard (CAN, WC) bat Dolehide (USA, Q) : 3-6, 6-1, 6-3

Juvan (SLO, n°8) bat Bolsova (ESP) : 7-5, 7-6 (5)



Fernandez (CAN, n°7) bat Kalinskaya (RUS) : 7-5, 4-6, 6-4

Sharma (AUS, Q) bat Dart (GBR, LL) : 2-6, 6-2, 7-6 (2)

Kung (SUI, Q) bat Stojanovic (SER) : 6-2, 6-3

Sorribes Tormo (ESP, n°4) bat Minnen (BEL) : 6-7 (4-, 6-4, 6-1



Schmiedlova (SLQ) bat Hibino (JAP, n°5) : 6-1, 7-5

Zarazua (MEX, WC) bat Kawa (POL) : 7-6 (7), 6-0

Buzarnescu (ROU) bat Vandeweghe (USA) : 7-6 (4), 6-7 (5), 6-2

Bouzkova (RTC, n°2) bat Bara (ROU) : 6-3, 2-6, 6-3