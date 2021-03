WTA - Guadalajara : Blinkova sortie d'entrée, Juvan et Sorribes Tormo répondent présent

Tête de série numéro 4 du tournoi WTA de Guadalajara, Sara Sorribes Tormo n’a pas manqué ses débuts. Opposée à la Belge Greetje Minnen, l’Espagnole a toutefois eu besoin d’une manche pour trouver ses repères, la 109eme mondiale prenant l’avantage au jeu décisif. Dès lors, la 71eme mondiale a mis en difficulté son adversaire pour recoller à une manche partout puis, dans un dernier set à sens unique, s’imposer (6-7, 6-4, 6-1 en 2h21’). Pour une place en quarts de finale, Sara Sorribes Tormo devra en découdre avec la qualifiée suisse Leonie Kung. Cette dernière a pris le meilleur en deux sets sur la Serbe Nina Stojanovic (6-2, 6-3 en 1h14’). Tête de série numéro 8, Kaja Juvan a fini par avoir le dernier mot face à Aliona Bolsova au terme de deux manches accrochées. Après avoir fait le break au dernier moment dans la première manche, c’est au jeu décisif que la Slovène a scellé le sort du match (7-5, 7-6 en 1h49’). Son adversaire en huitièmes de finale sera Eugénie Bouchard ou Caroline Dolehide. Anna Blinkova, pour sa part, ne pourra pas aller plus loin que le premier tour. La Russe, tête de série numéro 3, a chuté face à la Slovène Tamara Zidansek malgré une belle combativité dans la deuxième manche, revenant à cinq jeux partout après avoir été menée cinq jeux à un. La 93eme mondiale a toutefois su se reprendre pour s’imposer (6-3, 7-5), avec Caty McNally ou Katy Volynets qui sera son adversaire au tour suivant.



GUADALAJARA (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 197 471€)

Première édition



1er tour

Podoroska (ARG, n°1) - Olmos (MEX, Q)

Cocciaretto (MEX, Q) bat X.Wang (CHN) : 6-4, 6-4

Davis (USA, Q) bat Friedsam (ALL) : 7-5, 6-4

Kovinic (MNE, n°6) bat Gracheva (RUS) : 3-6, 6-4, 7-5



Zidansek (SLO) bat Blinkova (RUS, n°3) : 6-3, 7-5

McNally (USA) - Volynets (USA, WC)

Bouchard (CAN, WC) - Dolehide (USA, Q)

Juvan (SLO, n°8) bat Bolsova (ESP) : 7-5, 7-6 (5)



Fernandez (CAN, n°7) - Kalinskaya (RUS)

Sharma (AUS, Q) bat Dart (GBR, LL) : 2-6, 6-2, 7-6 (2)

Kung (SUI, Q) bat Stojanovic (SER) : 6-2, 6-3

Sorribes Tormo (ESP, n°4) bat Minnen (BEL) : 6-7 (4-, 6-4, 6-1



Schmiedlova (SLQ) bat Hibino (JAP, n°5) : 6-1, 7-5

Zarazua (MEX, WC) bat Kawa (POL) : 7-6 (7), 6-0

Buzarnescu (ROU) bat Vandeweghe (USA) : 7-6 (4), 6-7 (5), 6-2

Bara (ROU) - Bouzkova (RTC, n°2)