WTA - Granby : Parry stoppée en demi-finale par Kasatkina

Cruising to the Granby final 🔜

Place à l'US Open pour Parry

Au Canada, Diane Parry ne verra pas la finale. En effet,Alors que la Niçoise s'était montrée solide lors de ses premiers tours dans ce WTA 250, elle n'a cette fois pas pu faire le poids face à la tête de série numéro une du tournoi. Dans la nuit de vendredi à samedi, si la 81eme mondiale au classement WTA a réussi à effacer d'entrée un premier break de son adversaire, elle a surtout perdu ses trois premiers jeux de service et a vu la native de Togliatti en profiter pour s'échapper rapidement au tableau d'affichage. Car, de son côté, la 10eme mondiale n'a tremblé sur sa mise en jeu qu'une fois avant de dérouler dans l'exercice, avec notamment deux jeux blancs à la clef (à 2-1 et 5-2).En effet,Grâce à trois breaks et deux nouveaux jeux blancs (sur trois jeux de service), la Russe a plié l'affaire tranquillement en moins de 30 minutes (28 pour être exact) et s'est donc qualifiée logiquement pour la finale à Granby. Ce samedi (à partir de 21h), cette dernière a désormais rendez-vous avec l'Australienne Daria Saville, qui a profité du forfait de l'Ukrainienne Marta Kostyuk en demi-finale, avec en ligne de mire un nouveau titre en carrière. De son côté, Parry va désormais pouvoir prendre la direction de New York pour disputer l'US Open dans quelques jours., une rencontre qui semble à sa portée.