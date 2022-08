WTA - Granby : Parry domine Martincova et se qualifie pour les quarts de finale

Diane Parry poursuit son parcours à Granby. Après avoir dominé la qualifiée suisse Lulu Sun pour son entrée en lice, la Française a pris le meilleur sur Tereza Martincova, tête de série numéro 8, afin de rallier les quarts de finale du tournoi canadien. Une rencontre que les deux joueuses ont abordé avec beaucoup de nervosité. Ce qui a fait qu’aucune des deux n’a été en mesure de tenir son service à l’occasion des cinq premiers jeux. Une séquence qui a tourné à l’avantage de Diane Parry qui, sur un jeu blanc, a été la première à tenir son service. N’étant alors plus inquiétée sur sa mise en jeu, la 81eme mondiale a intensifié la pression sur son adversaire et cette dernière a fini par céder. A la troisième balle de set sur le service de Tereza Martincova, la Tricolore a remporté le premier set. Néanmoins, une réaction de la Tchèque était attendue et elle est intervenue tôt dans la deuxième manche.

Parry n’a pas laissé Martincova se détacher

Dès le troisième jeu, la 69eme mondiale a pris le service de la Française… qui a répliqué dans la foulée pour recoller à deux jeux partout. Le statu quo s’est alors installé mais c’est Diane Parry qui a laissé apparaître les premières failles. Après avoir manqué une fois le coche, Tereza Martincova a su prendre une nouvelle fois le service de la Tricolore afin de mener six jeux à cinq et d’engager pour égaliser à un set partout. Toutefois, Diane Parry a là-encore répondu du tac-au-tac pour aller chercher un jeu décisif. La Française a lancé ce tiebreak en remportant cinq points de suite. Dépassée, Tereza Martincova a sauvé l’honneur en gagnant un point sur son service mais pas plus. A la première balle de match, Diane Parry a scellé le sort de la rencontre (6-3, 7-6 en 1h44’). Un succès qui lui permet de rejoindre en quarts de finale Tatjana Maria, tombeuse en deux manches sèches de la tête de série numéro 4 Anna Bondar (6-3, 6-2 en 1h17’).