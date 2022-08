WTA - Granby : Parry au deuxième tour, pas Dodin

Kasatkina dans la douleur

Longtemps catégorisé ITF mais désormais placé dans la catégorie WTA 250, le tournoi canadien de Granby sert de dernière préparation à l'US Open pour les joueuses, et notamment les deux Françaises Diane Parry et Océane Dodin. Et cela s'est mieux passé pour l'une que pour l'autre ce lundi.Dans le premier set, la Française s'est fait débreaker deux fois (2-2 puis 4-4) alors qu'elle avait pris le service adverse juste avant, mais à 4-4, c'est elle qui a définitivement fait la différence. Le deuxième a en revanche été plus facile, Parry menant rapidement 4-0 avant de conclure sans trop de problèmes. Elle affrontera au tour suivant Tereza Martincova, tête de série n°8, qui a éliminé l'autre Française en lice au Canada, Océane Dodin. La Tchèque, 69eme mondiale, l'a emporté 6-2, 7-5 face à la 99eme, en breakant à 3-2 et 5-2 dans la première manche, puis en signant un break décisif à 6-5 dans la deuxième. Dodin va donc se présenter à l'US Open en ayant perdu ses deux matchs sur dur cet été.Parmi les autres résultats de la nuit, on notera la qualification de la n°10 mondiale et tête de série n°1 Daria Kasatkina, qui a dû batailler pendant 2h57 avant de dominer Greetje Minnen 6-7, 6-4, 6-2 dans un match à onze breaks.: Jasmine Paolini en deux sets (7-6, 6-4) contre la qualifiée japonaise Sakatsume après avoir été menée 4-2 dans le deuxième set ; Anna Bondar en deux sets (6-3, 6-4) contre la qualifiée canadienne Cross après avoir été menée 3-1 dans le deuxième set ; et Nuria Parrizas-Diaz en déroulant face à Peterson (6-2, 6-1). Sale soirée en revanche pour les Slovènes, avec l'élimination de Kaja Juvan, tête de série n°7, par la qualifiée canadienne Brace (7-5, 6-3) et de Tamara Zidansek contre la tête de série n°10 Marta Kostyuk (6-1, 7-5).