WTA - Grampians Trophy : La finale ne sera pas disputée !

GRAMPIANS TROPHY, MELBOURNE (Australie, WTA 500, dur extérieur, 196 056€)

Première édition



Finale

Non disputée en raison du retard pris dans la programmation



Demi-finales

Sakkari (GRE, n°5) - Kontaveit (EST, n°6)

Brady (USA, n°7) - Li (USA)



Quarts de finale

Sakkari (GRE, n°5) bat Kerber (ALL, n°8) : 6-4, 6-2

Kontaveit (EST, n°6) bat Azarenka (BIE, n°3) : forfait

Brady (USA, n°7) bat Krejcikova (RTC) : 7-6, 6-4

Li (USA) bat Cirstea (ROU) : 6-3, 6-1



Huitièmes de finale

Sakkari (GRE, n°5) bat Fernandez (CAN) : 6-2, 6-2

Kerber (ALL, n°8) bat Jabeur (TUN) : 6-4, 6-4

Azarenka (BIE, n°3) bat Putintseva (KAZ) : 6-4, 1-6, 11-9

Kontaveit (EST, n°6) bat Mattek-Sands (USA) : 7-5, 7-5



Brady (USA, n°7) bat Kostyuk (UKR) : 6-1, 6-4

Krejcikova (RTC) bat Rybakina (KAZ, n°4) : 4-6, 6-2, 10-6

Li (USA) bat Kudermetova (RUS) : 7-5, 6-3

Cirstea (ROU) bat Bencic (SUI, n°2) : 7-5, 6-2



1er tour

Sakkari (GRE, n°5) - Bye

Fernandez (CAN) bat Stephens (USA) : 6-3, 6-1

Jabeur (TUN) bat Blinkova (RUS) : 6-1, 6-1

Kerber (ALL, n°8) bat Siniakova (RTC) : 6-3, 3-6, 6-3



Azarenka (BIE, n°3) - Bye

Putintseva (KAZ) bat Garcia Perez (ESP) : 7-6 (1), 6-4

Mattek-Sands (USA) bat Strycova (RTC) : 7-6 (3), 6-2

Kontaveit (EST, n°6) bat McHale (USA) : 6-1, 6-3



Brady (USA, n°7) bat Kuznetsova (RUS) : 6-3, 6-0

Kostyuk (UKR) bat Dabrowski (CAN) : 6-0, 6-3

Krejcikova (RTC) bat Davis (USA) : 6-4, 4-6, 6-4

Rybakina (KAZ, n°4) - Bye



Li (USA) bat Perez (AUS) : 5-3 abandon

Kudermetova (RUS) bat Watson (GBR) : 6-2, 6-2

Cirstea (ROU) bat Kalashnikova (GEO) : 6-1, 6-1

Bencic (SUI, n°2) - Bye