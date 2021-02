WTA - Grampians Trophy : Entrée en lice réussie pour Kerber, Kontaveit et Brady

La quarantaine stricte imposée par les autorités australiennes n’a pas refroidi Angelique Kerber. L’Allemande, 25eme mondiale, a pris le meilleur sur Katerina Siniakova (6-3, 4-6, 6-3) pour son entrée en lice dans le Grampians Trophy. La tête de série numéro 8 sera opposée à Ins Jabeur, tombeuse d’Anna Blinkova (6-1, 6-1) pour une place en quarts de finale. Tête de série numéro 6, Anett Kontaveit n’a pas connu plus de difficultés pour dominer Christina McHale (6-1, 6-3) et ainsi retrouver Bethanie Mattek-Sands, victorieuse face à Barbora Strycova (7-6, 6-2) en huitièmes de finale. Une étape que Jennifer Brady, tête de série numéro 7, verra également après sa victoire face à Svetlana Kuznetsova (6-3, 6-0) avec Marta Koztyuk, qui a pris le meilleur sur Gabriela Dabrowski (6-0, 6-3), comme prochain adversaire. Belinda Bencic, tête de série numéro 2, connaît désormais le nom de son adversaire pour son retour à la compétition. Sorana Cirstea, victorieuse d’Oksana Kalashnikova (6-1, 6-1) sera sur le chemin de la Suissesse alors que Victoria Azarenka, numéro 3 dans la hiérarchie sera opposé à Yulia Putintseva, tombeuse de Georgina Garcia-Perez (7-6, 6-4).



GRAMPIANS TROPHY, MELBOURNE (Australie, WTA 500, dur extérieur, 196 056€)

Première édition



1er tour

Sakkari (GRE, n°5) - Bye

Fernandez (CAN) - Stephens (USA)

Jabeur (TUN) bat Blinkova (RUS) : 6-1, 6-1

Kerber (ALL, n°8) bat Siniakova (RTC) : 6-3, 3-6, 6-3



Azarenka (BIE, n°3) - Bye

Putintseva (KAZ) bat Garcia Perez (ESP) : 7-6 (1), 6-4

Mattek-Sands (USA) bat Strycova (RTC) : 7-6 (3), 6-2

Kontaveit (EST, n°6) bat McHale (USA) : 6-1, 6-3



Brady (USA, n°7) bat Kuznetsova (RUS) : 6-3, 6-0

Kostyuk (UKR) bat Dabrowski (CAN) : 6-0, 6-3

Krejcikova (RTC) bat Davis (USA) : 6-4, 4-6, 6-4

Rybakina (KAZ, n°4) - Bye



Li (USA) bat Perez (AUS) : 5-3 abandon

Kudermetova (RUS) bat Watson (GBR) : 6-2, 6-2

Cirstea (ROU) bat Kalashnikova (GEO) : 6-1, 6-1

Bencic (SUI, n°2) - Bye