Cinq têtes de série seront au rendez-vous des quarts de finale du Grampians Trophy. Mais pas la n°2, Belinda Bencic. La Suissesse a en effet été éliminée par la Roumaine Sorana Cirstea 7-5, 6-2 en 1h22, après avoir notamment commis sept doubles-fautes et perdu cinq fois son service. La Roumaine a remporté le premier set en réussissant le break décisif à 6-5, puis a rapidement mené 4-0 dans le deuxième, pour l'emporter 6-2 quelques minutes plus tard. Elle affrontera l'Américaine Li. Toujours dans le bas du tableau, la Tchèque Barbora Krejcikova a créé la surprise en sortant la tête de série n°4, Elena Rybakina en trois sets et 1h44 de jeu : 4-6, 6-2, 10-6, grâce au super tie-break mis en place pour abréger les rencontres, alors que le temps presse, à trois jours du coup d'envoi de l'Open d'Australie. Elle sera opposée pour une place dans le dernier carré à Jennifer Brady, tête de série n°7, qui a tranquillement disposé de la jeune Marta Kostyuk 6-1, 6-4, en la breakant à quatre reprises.

Azarenka sauve deux balles de match

Dans le haut du tableau, la joueuse la mieux classée encore en lice, Victoria Azarenka, a eu du mal mais a fini par battre Yulia Putintseva 6-4, 1-6, 11-9 en sauvant deux balles de match à 9-7 et 9-8 dans le super-tie-break. La Biélorusse revient de loin, car dans le premier set, elle s'était déjà imposée 6-4 après avoir été menée 4-0. Azarenka affrontera Anett Kontaveit, tête de série n°6, qui a éliminé Bethanie Mattek-Sands sur le score de 7-5, 7-5 en 1h53 dans un match marqué par six breaks. Enfin, Maria Sakkari, tête de série n°5, a dominé facilement la jeune Canadienne Leylah Fernandez 6-2, 6-2 dans un match marqué par dix breaks, et sera opposée à Angelique Kerber, tête de série n°8, qui s'est défaite d'Ons Jabeur sur le score de 6-4, 6-4, malgré les 9 aces de la Tunisienne et onze balles de break à sauver.



GRAMPIANS TROPHY, MELBOURNE (Australie, WTA 500, dur extérieur, 196 056€)

Première édition



Quarts de finale

Sakkari (GRE, n°5) - Kerber (ALL, n°8)

Azarenka (BIE, n°3) - Kontaveit (EST, n°6)

Brady (USA, n°7) - Krejcikova (RTC)

Li (USA) - Cirstea (ROU)



Huitièmes de finale

Sakkari (GRE, n°5) bat Fernandez (CAN) : 6-2, 6-2

Kerber (ALL, n°8) bat Jabeur (TUN) : 6-4, 6-4

Azarenka (BIE, n°3) bat Putintseva (KAZ) : 6-4, 1-6, 11-9

Kontaveit (EST, n°6) bat Mattek-Sands (USA) : 7-5, 7-5



Brady (USA, n°7) bat Kostyuk (UKR) : 6-1, 6-4

Krejcikova (RTC) bat Rybakina (KAZ, n°4) : 4-6, 6-2, 10-6

Li (USA) bat Kudermetova (RUS) : 7-5, 6-3

Cirstea (ROU) bat Bencic (SUI, n°2) : 7-5, 6-2



1er tour

Sakkari (GRE, n°5) - Bye

Fernandez (CAN) bat Stephens (USA) : 6-3, 6-1

Jabeur (TUN) bat Blinkova (RUS) : 6-1, 6-1

Kerber (ALL, n°8) bat Siniakova (RTC) : 6-3, 3-6, 6-3



Azarenka (BIE, n°3) - Bye

Putintseva (KAZ) bat Garcia Perez (ESP) : 7-6 (1), 6-4

Mattek-Sands (USA) bat Strycova (RTC) : 7-6 (3), 6-2

Kontaveit (EST, n°6) bat McHale (USA) : 6-1, 6-3



Brady (USA, n°7) bat Kuznetsova (RUS) : 6-3, 6-0

Kostyuk (UKR) bat Dabrowski (CAN) : 6-0, 6-3

Krejcikova (RTC) bat Davis (USA) : 6-4, 4-6, 6-4

Rybakina (KAZ, n°4) - Bye



Li (USA) bat Perez (AUS) : 5-3 abandon

Kudermetova (RUS) bat Watson (GBR) : 6-2, 6-2

Cirstea (ROU) bat Kalashnikova (GEO) : 6-1, 6-1

Bencic (SUI, n°2) - Bye