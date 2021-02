WTA - Gippsland Trophy : Une finale Mertens - Kanepi

MELBOURNE – GIPPSLAND TROPHY (Australie, WTA 500, dur extérieur, 368 947 €)

1ere édition



Finale

Kanepi (EST) - Mertens (BEL, n°7)



Demi-finales

Kanepi (EST) bat Alexandrova (RUS, n°9) : 6-3, 7-6 (6)

Mertens (BEL, n°7) bat Osaka (JAP, n°2) : forfait



Quarts de finale

Alexandrova (RUS, n°9) bat Halep (ROU, n°1) : 6-2, 6-1

Kanepi (EST) bat Muchova (RTC, n°8) : forfait

Mertens (BEL, n°7) bat Svitolina (UKR, n°3) : 6-3, 5-7, 10-6

Osaka (JAP, n°2) bat Begu (ROU) : 7-5, 6-1



Huitièmes de finale

Halep (ROU, n°1) bat Siegemund (ALL, n°16) : 6-2, 6-4

Alexandrova (RUS, n°9) bat Swiatek (POL, n°6) : 6-4, 6-2

Kanepi (EST) bat Kasatkina (RUS) : 7-5, 6-1

Muchova (RTC, n°8) bat Paolini (ITA) : 6-2, 4-6, 6-4



Mertens (BEL, n°7) bat Garcia (FRA, n°12) : 7-6 (1), 6-3

Svitolina (UKR, n°3) bat Ostapenko (LET, n°13) : 6-7 (4), 6-3, 6-2

Begu (ROU) bat Konta (GBR, n°5) : 4-6, 7-6 (10), 7-6 (4)

Osaka (JAP, n°2) bat Boulter (GBR) : 3-6, 6-3, 6-1



2eme tour

Halep (ROU, n°1) bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-4

Siegemund (ALL, n°16) bat Aiava (AUS, WC) : 6-2, 6-2

Alexandrova (RUS, n°9) bat Schmiedlova (SLQ) : 4-6, 6-4, 6-2

Swiatek (POL, n°6) bat Juvan (SLO) : 2-6, 6-2, 6-1



Kanepi (EST) bat Sabalenka (BIE, n°4) : 6-1, 2-6, 6-1

Kasatkina (RUS) bat Hercog (SLO, n°15) : 6-4, 6-3

Paolini (ITA) bat Q.Wang (CHN, n°10) : 3-6, 7-5, 6-4

Muchova (RTC, n°8) bat McNally (USA) : 6-1, 6-1



Mertens (BEL, n°7) bat Hibi (JAP) : 6-2, 6-2

Garcia (FRA, n°12) bat Babos (HUN) : 6-4, 6-4

Ostapenko (LET, n°13) bat Kovinic (MNE) : 6-4, 7-5

Svitolina (UKR, n°3) bat Petkovic (ALL) : 6-1, 6-4



Konta (GBR, n°5) bat Pera (USA) : 6-2, 6-3

Begu (ROU) bat Sasnovich (BIE) : 5-7, 6-4, 6-4

Boulter (GBR) bat Gauff (USA, n°14) : 3-6, 7-5, 6-2

Osaka (JAP, n°2) bat Cornet (FRA) : 6-2, 6-2



1er tour

Halep (ROU, n°1) - Bye

Potapova (RUS) bat Osuigwe (USA) : 6-3, 6-0

Aiava (AUS, WC) bat Paquet (FRA) : 6-1, 4-6, 6-4

Siegemund (ALL, n°16) bat Niculescu (ROU, LL) : 7-5, 6-4



Alexandrova (RUS, n°9) - Bye

Schmiedlova (SLQ) bat Savinykh (RUS) : 6-1, 6-3

Juvan (SLO) bat Y.Wang (CHN) : 4-6, 6-1, 6-4

Swiatek (POL, n°6) - Bye



Sabalenka (BIE, n°4) - Bye

Kanepi (EST) bat Sharma (AUS, WC) : 1-6, 7-5, 6-2

Kasatkina (RUS) bat Buzarnescu (ROU) : 6-1, 6-1

Hercog (SLO, n°15) bat Gasparyan (RUS) : 2-6, 6-3, 6-3



Q.Wang (CHN, n°10) - Bye

Paolini (ITA) bat Marino (CAN) : 7-6 (2), 6-3

McNally (USA) bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-2, 6-7 (3), 6-3

Muchova (RTC, n°8) - Bye



Mertens (BEL, n°7) - Bye

Hibi (JAP) bat Lepchenko (USA) : 6-4, 6-7 (3), 6-1

Babos (HUN) bat Tig (ROU) : 7-6 (5), 6-3

Garcia (FRA, n°12) bat Rodionova (AUS, WC) : 6-3, 6-4



Ostapenko (LET, n°13) bat Errani (ITA) : 4-6, 6-3, 6-1

Kovinic (MNE) bat Zidansek (SLO) : 6-3, 6-3

Petkovic (ALL) bat Trevisan (ITA) : 6-1, 3-6, 7-5

Svitolina (UKR, n°3) - Bye



Konta (GBR, n°5) - Bye

Pera (USA) bat Gadecki (AUS, WC) : 6-7 (2), 6-3, 6-3

Sasnovich (BIE) bat Tsurenko (UKR) : 3-6, 6-4, 6-4

Begu (ROU) bat Zheng (CHN, n°11) : 2-6, 7-5, 6-4



Gauff (USA, n°14) bat Teichmann (SUI) : 6-3, 6-7 (6), 7-6 (5)

Boulter (GBR) bat Kalinskaya (RUS) : 6-1, 6-3

Cornet (FRA) bat Tomljanovic (AUS) : 5-7, 6-1, 6-3

Osaka (JAP, n°2) - Bye