WTA - Gippsland Trophy : Reprise réussie pour Caroline Garcia

Reprise gagnante pour Caroline Garcia. La Lyonnaise, tête de série numéro 12 du Gippsland Trophy, a pris le meilleur sur Arina Rodionova pour son retour à la compétition après la quarantaine de quatorze jours imposée par les autorités australiennes en vue de la première levée du Grand Chelem. L’entame de match a toutefois vu les deux joueuses manquer d’assurance sur leur mise en jeu, le résultat a été cinq breaks sur les six premiers jeux. Une situation qui a souri à Caroline Garcia qui a pu remporter la première manche en offrant plus de garantie sur sa mise en jeu. La deuxième manche a été plus simple à gérer pour la 44eme mondiale. En effet, avec le break dès le premier jeu du set et aucune des deux joueuses à même de mettre en difficulté l’autre, la Française a tranquillement pu gérer son avantage et même s’offrir une première balle de match sur le service de l’Australienne, qui est parvenue à l’écarter. Mais c’est finalement sur un jeu blanc que Caroline Garcia a validé son billet pour le deuxième tour (6-3, 6-4 en 1h21’). Elle y affrontera Timea Babos, qui est venue à bout de Patricia Maria Tig (7-6, 6-3 en 2h00’).

Ostapenko n’a pas manqué la première marche

Autre tête de série en lice dans cette première journée du Gippsland Trophy, Jelena Ostapenko sera également au rendez-vous du deuxième tour. Mais, face à Sara Errani, la Lettone a connu quelques difficultés. En effet, dans une première manche constellée de breaks, c’est l’Italienne qui a pris l’avantage mais la tête de série numéro 13 du tournoi a eu du répondant... après avoir réglé ses problèmes au service. Car le deuxième set a démarré par une série de six jeux consécutifs se concluant par un break. C’est alors que Jelena Ostapenko a trouvé la solution et, enchaînant trois jeux de suite, a pu revenir à hauteur. Après un début de troisième set sur la même dynamique que celui du deuxième, l’ancienne championne de Roland-Garros a eu le dernier mot face à l’ancienne finaliste Porte d’Auteuil avec cinq jeux de suite (4-6, 6-3, 6-1 en 1h54’). Une première journée qui a également permis à Simona Halep, tête de série numéro 1, d’apprendre que son adversaire sera Anastasia Potapova, tombeuse de Whitney Osuigwe (6-3, 6-0 en 51 minutes) alors qu’Elina Svitolina, tête de série numéro 3, sera opposée à Andrea Petkovic, victorieuse face à Martina Trevisan (6-1, 3-6, 7-5 en 2h22’).



MELBOURNE – GIPPSLAND TROPHY (Australie, WTA 500, dur extérieur, 368 947 €)

1ere édition



1er tour

Halep (ROU, n°1) - Bye

Potapova (RUS) bat Osuigwe (USA) : 6-3, 6-0

Aiava (AUS, WC) - Paquet (FRA)

Diyas (KAZ) - Siegemund (ALL, n°16)



Alexandrova (RUS, n°9) - Bye

Schmiedlova (SLQ) bat Savinykh (RUS) : 6-1, 6-3

Juvan (SLO) - Y.Wang (CHN)

Swiatek (POL, n°6) - Bye



Sabalenka (BIE, n°4) - Bye

Kanepi (EST) bat Sharma (AUS, WC) : 1-6, 7-5, 6-2

Kasatkina (RUS) bat Buzarnescu (ROU) : 6-1, 6-1

Gasparyan (RUS) - Hercog (SLO, n°15)



Q.Wang (CHN, n°10) - Bye

Paolini (ITA) bat Marino (CAN) : 7-6 (2), 6-3

McNally (USA) - Sorribes Tormo (ESP)

Muchova (RTC, n°8) - Bye



Mertens (BEL, n°7) - Bye

Lepchenko (USA) - Hibi (JAP)

Babos (HUN) bat Tig (ROU) : 7-6 (5), 6-3

Garcia (FRA, n°12) bat Rodionova (AUS, WC) : 6-3, 6-4



Ostapenko (LET, n°13) bat Errani (ITA) : 4-6, 6-3, 6-1

Kovinic (MNE) bat Zidansek (SLO) : 6-3, 6-3

Petkovic (ALL) bat Trevisan (ITA) : 6-1, 3-6, 7-5

Svitolina (UKR, n°3) - Bye



Konta (GBR, n°5) - Bye

Pera (USA) bat Gadecki (AUS, WC) : 6-7 (2), 6-3, 6-3

Sasnovich (BIE) bat Tsurenko (UKR) : 3-6, 6-4, 6-4

Begu (ROU) - Zheng (CHN, n°11)



Gauff (USA, n°14) - Teichmann (SUI)

Kalinskaya (RUS) - Boulter (GBR)

Cornet (FRA) - Tomljanovic (AUS)

Osaka (JAP, n°2) - Bye