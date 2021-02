WTA - Gippsland Trophy : Mertens élimine Garcia en huitièmes de finale

Il n’y aura pas de quarts de finale pour Caroline Garcia lors du Gippsland Trophy. Tête de série numéro 12 du tournoi organisé à Melbourne, la Française a chuté en deux manches face à Elise Mertens. La première manche a vu les deux joueuses ne pas laisser le moindre espace au service mais c’est bien la Lyonnaise qui a eu les deux premières balles de break dans le huitième jeu. Toutefois, c’est bien la Belge qui a pris en premier le service de son adversaire... pour mieux la voir répliquer dans la foulée et l’emmener dans un jeu décisif.

Mais, avec six points consécutifs remportés, la 20eme mondiale a pris la main dans ce huitième de finale et a confirmé l’ascendant d’entrée de deuxième manche avec le break. Toutefois, Caroline Garcia a eu du répondant pour recoller dans la foulée mais la 44eme mondiale a une nouvelle fois perdu le fil et, sur un jeu blanc, a concédé pour la deuxième fois de suite son service. C’était en réalité une fois de trop car Elise Mertens s’est montrée très solide au service et, sur un jeu blanc, a scellé le sort du match (7-6, 6-3 en 1h40’). La Belge retrouvera pour une place en demi-finales la tête de série numéro 3 Elina Svitolina. L’Ukrainienne a pris le meilleur sur Jelena Ostapenko en trois manches (6-7, 6-3, 6-2).

Konta et Swiatek, seules absentes de marque en quarts de finale

Cette journée des huitièmes de finale a, en général, souri aux têtes de série. Toutefois, Johanna Konta, cinquième dans la hiérarchie du Gippsland Trophy, a chuté dans un match accroché face à la Roumaine Irina-Camelia Begu (4-6, 7-6, 7-6), qui sera la prochaine adversaire de Naomi Osaka. La Japonaise, tête de série numéro 2, a toutefois eu du retard à l'allumage face à Katie Boulter et s'impose en trois manches (3-6, 6-3, 6-1). Dans la partie haute du tableau, Simona Halep n'a pas tremblé face à Lara Siegemund. La Roumaine, tête de série numéro 1, s'impose en deux manche (6-2, 6-4) et croisera le fer pour une place dans le dernier carré avec Ekaterina Alexandrova. Cette dernière, numéro 9 dans la hiérarchie, a pris le meilleur en deux manches sur la tenante du titre de Roland-Garros Iga Swiatek (6-4, 6-2). Karolina Muchova, tête de série numéro 8, a dominé Jasmine Paolini (6-2, 4-6, 6-4) et affrontera Kaia Kanepi ou Daria Kasatikina en quarts de finale.