WTA - Gippsland Trophy : Garcia enchaîne, Cornet n'a rien pu faire contre Osaka, Sabalenka chute également

Caroline Garcia enchaîne. La Française, 44eme joueuse mondiale et tête de série n°12, a disposé de la Hongroise Timea Babos, 115eme joueuse mondiale, en deux manches (6-4, 6-4) et 1h41 de jeu, au deuxième tour du tournoi WTA 500 du Gippsland Trophy, disputé à Melbourne en Australie sur dur extérieur. Dans la première manche, tout avait pourtant mal débuté pour la Française, breakée d'entrée. Obligée de courir après le score, Garcia a finalement parfaitement bien réagi. A 4-3, alors que son adversaire servait pour le set, elle a fini par débreaker puis à enchaîner en passant de 4-3 à 4-6 en sa faveur. Dans l'ultime set, c'est cette fois la mieux classée des deux qui a fait le break d'entrée, à 0-1, avant toutefois de perdre son avantage, à 1-3, sur un jeu blanc. Finalement, à la faveur de deux derniers jeux âprement disputés, avec notamment deux balles de break sauvées à 4-4, le dernier mot est donc revenue à la Tricolore (4-6). Au prochain tour, elle retrouvera la Belge Elise Mertens, 20eme joueuse mondiale et tête de série n°7.

Cornet n'a pas fait le poids contre Osaka



L'aventure dans ce tournoi WTA 500 du Gippsland Trophy, disputé du côté de Melbourne en Australie sur dur extérieur, s'arrête au stade du deuxième tour pour Alizé Cornet. En effet, la Française, 53eme joueuse mondiale, a été largement battue par la Japonaise Naomi Osaka, 3eme joueuse mondiale et tête de série n°2, en deux petites manches (6-2, 6-2) et 1h13 de jeu. Incapable de tenir son service, dès le début de la première manche, la Française a perdu ses deux premières mises en jeu, pour se retrouver alors rapidement menée 0-4. La Japonaise a ensuite assez aisément conservé son double avantage jusqu'au bout, pour conclure sur sa deuxième balle (2-6). Dans la seconde manche, Cornet n'a pas résisté plus longtemps. Menée 1-5, après deux services perdus sur ses trois premiers, elle s'est ensuite inclinée sur la deuxième balle de match de son adversaire (2-6), malgré deux balles de break en sa faveur dans cette ultime manche.

Sabalenka ne fera pas la passe de 16 !



La belle série d'Aryna Sabalenka s'arrêtera à 15 victoires de rang et trois titres consécutifs. En effet, la Biélorusse, 7eme joueuse mondiale et tête de série n°4, a été battue dès son entrée en lice au tournoi WTA 500 du Gippsland Trophy, disputé à Melbourne en Australie sur dur extérieur, par l'Estonienne Kaia Kanepi, 94eme joueuse mondiale, en trois manches (6-1, 2-6, 6-1) et 1h46 de jeu. Il s'agit là de sa toute première défaite sur le circuit WTA depuis le 3 octobre dernier et son troisième tour de Roland-Garros. C'est également terminé pour l'Américaine Cori Gauff, 48eme joueuse mondiale et tête de série n°14 et pour la Slovène Polona Hercog, 49eme joueuse mondiale et tête de série n°15. En revanche, ça passe pour la Britannique Johanna Konta, 14eme joueuse mondiale et tête de série n°5, pour la Polonaise Iga Swiatek, 17eme joueuse mondiale et tête de série n°6, et pour l'Allemande Laura Siegemund, 51eme joueuse mondiale et tête de série n°16.



MELBOURNE – GIPPSLAND TROPHY (Australie, WTA 500, dur extérieur, 368 947 €)

1ere édition



Huitièmes de finale

Halep (ROU, n°1) - Siegemund (ALL, n°16)

Alexandrova (RUS, n°9) - Swiatek (POL, n°6)

Kanepi (EST) - Kasatkina (RUS)

Paolini (ITA) - Muchova (RTC, n°8)



Mertens (BEL, n°7) - Garcia (FRA, n°12)

Ostapenko (LET, n°13) - Svitolina (UKR, n°3)

Konta (GBR, n°5) - Begu (ROU)

Boulter (GBR) - Osaka (JAP, n°2)



2eme tour

Halep (ROU, n°1) bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-4

Siegemund (ALL, n°16) bat Aiava (AUS, WC) : 6-2, 6-2

Alexandrova (RUS, n°9) bat Schmiedlova (SLQ) : 4-6, 6-4, 6-2

Swiatek (POL, n°6) bat Juvan (SLO) : 2-6, 6-2, 6-1



Kanepi (EST) bat Sabalenka (BIE, n°4) : 6-1, 2-6, 6-1

Kasatkina (RUS) bat Hercog (SLO, n°15) : 6-4, 6-3

Paolini (ITA) bat Q.Wang (CHN, n°10) : 3-6, 7-5, 6-4

Muchova (RTC, n°8) bat McNally (USA) : 6-1, 6-1



Mertens (BEL, n°7) bat Hibi (JAP) : 6-2, 6-2

Garcia (FRA, n°12) bat Babos (HUN) : 6-4, 6-4

Ostapenko (LET, n°13) bat Kovinic (MNE) : 6-4, 7-5

Svitolina (UKR, n°3) bat Petkovic (ALL) : 6-1, 6-4



Konta (GBR, n°5) bat Pera (USA) : 6-2, 6-3

Begu (ROU) bat Sasnovich (BIE) : 5-7, 6-4, 6-4

Boulter (GBR) bat Gauff (USA, n°14) : 3-6, 7-5, 6-2

Osaka (JAP, n°2) bat Cornet (FRA) : 6-2, 6-2



1er tour

Halep (ROU, n°1) - Bye

Potapova (RUS) bat Osuigwe (USA) : 6-3, 6-0

Aiava (AUS, WC) bat Paquet (FRA) : 6-1, 4-6, 6-4

Siegemund (ALL, n°16) bat Niculescu (ROU, LL) : 7-5, 6-4



Alexandrova (RUS, n°9) - Bye

Schmiedlova (SLQ) bat Savinykh (RUS) : 6-1, 6-3

Juvan (SLO) bat Y.Wang (CHN) : 4-6, 6-1, 6-4

Swiatek (POL, n°6) - Bye



Sabalenka (BIE, n°4) - Bye

Kanepi (EST) bat Sharma (AUS, WC) : 1-6, 7-5, 6-2

Kasatkina (RUS) bat Buzarnescu (ROU) : 6-1, 6-1

Hercog (SLO, n°15) bat Gasparyan (RUS) : 2-6, 6-3, 6-3



Q.Wang (CHN, n°10) - Bye

Paolini (ITA) bat Marino (CAN) : 7-6 (2), 6-3

McNally (USA) bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-2, 6-7 (3), 6-3

Muchova (RTC, n°8) - Bye



Mertens (BEL, n°7) - Bye

Hibi (JAP) bat Lepchenko (USA) : 6-4, 6-7 (3), 6-1

Babos (HUN) bat Tig (ROU) : 7-6 (5), 6-3

Garcia (FRA, n°12) bat Rodionova (AUS, WC) : 6-3, 6-4



Ostapenko (LET, n°13) bat Errani (ITA) : 4-6, 6-3, 6-1

Kovinic (MNE) bat Zidansek (SLO) : 6-3, 6-3

Petkovic (ALL) bat Trevisan (ITA) : 6-1, 3-6, 7-5

Svitolina (UKR, n°3) - Bye



Konta (GBR, n°5) - Bye

Pera (USA) bat Gadecki (AUS, WC) : 6-7 (2), 6-3, 6-3

Sasnovich (BIE) bat Tsurenko (UKR) : 3-6, 6-4, 6-4

Begu (ROU) bat Zheng (CHN, n°11) : 2-6, 7-5, 6-4



Gauff (USA, n°14) bat Teichmann (SUI) : 6-3, 6-7 (6), 7-6 (5)

Boulter (GBR) bat Kalinskaya (RUS) : 6-1, 6-3

Cornet (FRA) bat Tomljanovic (AUS) : 5-7, 6-1, 6-3

Osaka (JAP, n°2) - Bye