WTA - Gippsland Trophy : Cornet et Svitolina débutent bien, Paquet chute d'entrée

Alizé Cornet débute bien. La Française, 53eme joueuse mondiale, a disposé de l'Australienne Ajla Tomljanovic, 69eme joueuse mondiale, en trois manches (5-7, 6-1, 6-3) et 2h29 de jeu. au premier tour du tournoi WTA 500 du Gippsland Trophy, disputé à Melbourne en Australie, sur dur extérieur. Pourtant, tout n'avait pas si bien débuté que cela pour la Tricolore, qui a lâché la première manche (5-7), après avoir cédé deux mises en jeu et malgré un débreak. Dans les deux derniers sets, Alizé Cornet a livré un tout autre visage. En effet, dans la deuxième manche, la mieux classée des deux a subtilisé les deux premières mises en jeu de son adversaire pour mener alors 5-0. Si l'Australienne a su remporter son dernier service, le mal était déjà fait et son adversaire n'a eu plus qu'à conclure (6-1). Enfin, dans la troisième et dernière manche, Cornet a breaké son adversaire à deux nouvelles reprises. Un premier break intervenu d'entrée, puis un second lors du dernier jeu (6-3). Au prochain tour, la tâche sera certainement plus rude pour la Française, qui se frottera à la Japonaise Naomi Osaka, 3eme joueuse mondiale.

Svitolina tranquille

Exemptée du premier tour, en sa qualité de tête de série n°3, l'Ukrainienne Elina Svitolina, 5eme joueuse mondiale, a parfaitement négocié son entrée en lice dans le tournoi. En seulement 1h14 de jeu, elle a facilement disposé de l'Allemande Andrea Petkovic, 102eme joueuse mondiale, en deux petites manches (6-1, 6-4). Pourtant, les deux joueuses se sont livré un véritable combat, dans le premier jeu. Mais malgré six balles de break en sa faveur, l'Allemande a fini par céder. Si ensuite, elle a réussi à égaliser (1-1), elle a perdu les six derniers jeux et ce set (1-6). Dans la deuxième et dernière manche, les deux joueuses ont fait jeu égal pendant les quatre premiers jeux. Ensuite, dans les cinq suivants, ce ne fut qu'une succession de breaks, mais le dernier mot est donc revenu à la mieux classée des deux, qui s'est imposée sur son service (4-6). Qualification également aisée de la Tchèque Karolina Muchova, 27eme joueuse mondiale et tête de série n°8, contre l'Américaine Caty McNally, 122eme joueuse mondiale (6-1, 6-1). En revanche, c'est déjà terminé pour la Chinoise Qiang Wang, 34eme joueuse mondiale et tête de série n°10, battue par l'Italienne Jasmine Paolini, 97eme joueuse mondiale (3-6, 7-5, 6-4).

Paquet ne passe pas le cut

Un petit tour et puis s'en va pour Paquet. La Française, 187eme joueuse mondiale, a été battue par l'Australienne Destanee Aiava, 215eme joueuse mondiale, en trois manches (6-1, 4-6, 6-4) et 2h22 de jeu. Menée rapidement 4-0 dans la première manche, la Française a su remporter son jeu de service, avant d'en perdre un troisième et le set (6-1), malgré quatre balles de break en sa faveur durant l'ensemble de cette manche. Paquet a eu un sursaut d'orgueil, en remportant la deuxième manche, à la faveur d'un break à 1-1 et au bout notamment de sa sixième balle de set, sur deux jeux (4-6). Mais finalement, la mieux classée des deux n'a pas su enchaîner. Dans la troisième manche, les deux joueuses ont alors fait jeu égal dans les six premiers jeux. Sur les deux dernières mises en jeu de son adversaire, la Française s'est procuré cinq balles de break, avant de céder son service, sur la cinquième balle de match de l'Australienne (6-4). Ça passe pour la Lettone Jelena Ostapenko, 45eme joueuse mondiale et tête de série n°13, l'Américaine Cori Gauff, 48eme joueuse mondiale et tête de série n°14 et pour l'Allemande Laura Siegemund, 51eme joueuse mondiale et tête de série n°16.



MELBOURNE – GIPPSLAND TROPHY (Australie, WTA 500, dur extérieur, 368 947 €)

1ere édition



