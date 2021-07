WTA - Gdynia : Begu déroule, Sasnovich en trois sets

Coming through the hard way!



GDYNIA (Pologne, WTA 250, terre battue, 235 238€)

1er tour

Tan (FRA)

Présentes dans le même quart de tableau, Irina Begu, tête de série n°3 du tournoi de Gdynia, et Aliaksandra Sasnovich, tête de série n°6, verront bien le deuxième tour. La Roumaine n'a fait qu'une bouchée de la Belge Ysaline Bonaventure, s'imposant 6-1, 6-2 en 1h13 en servant quatre aces et en sauvant les cinq balles de break que s'est procuré son adversaire.Quant à la Biélorusse, elle a dû batailler pendant 1h47 pour éliminer la wild-card polonaise Weronika Baszak, 1199eme mondiale : 1-3, 6-1, 6-2. Sasnovich a perdu deux fois son service dans le premier set mais a réussi à le conserver ensuite. Prochaine adversaire : l'Ukrainienne Kozlova.Parrizas Diaz (ESP, n°9) - Frech (POL)- Anshba (RUS, LL)Zanevska (BEL) - Loeb (USA, LL)Kuzmova (SLQ) - Gracheva (RUS, n°7)bat Bonaventure (BEL) : 6-1, 6-2Kawa (POL) - Mrdeza (CRO, LL)bat Volynets (USA, WC) : 7-6 (3), 6-2bat Baszak (POL, WC) : 3-6, 6-1, 6-2bat Zakharova (RUS, LL) : 5-7 (5), 6-3, 6-1bat Melnikova (RUS, LL) : 4-6, 7-6 (4), 6-3bat Radwanska (POL, WC) : 6-2, 6-1bat Di Sarra (ITA, Q) : 6-3, 1-6, 7-5bat Blinkova (RUS, n°5) : 6-3, 6-3bat Olianovskaia (RUS, WC) : 7-5, 6-3bat Bondarenko (UKR, Q) : 6-0, 6-2Korpatsch (ALL) - Govortsova (BIE, n°11)