WTA - Gdynia : Begu à la trappe, Bara s'écroule après l'interruption

GDYNIA (Pologne, WTA 250, terre battue, 235 238€)

Quarts de finale



1er tour

Interrompues mercredi par la pluie, Kristina Kucova et Irina Bara sont revenues sur le court jeudi pour terminer leur huitième de finale, et la Roumaine, tête de série n°10, s'est complètement écroulée. Alors qu'elle menait 4-2 dans le troisième set au moment de l'interruption, elle a perdu les quatre jeux disputés lors de la reprise, et donc le match.Une autre tête de série roumaine se prénommant Irina est tombée, en la personne de Begu (n°3), qui a été éliminée sur le score de 6-2, 6-4 en 1h38 par la Polonaise Katarzyna Kawa, qui a pourtant commis sept doubles-fautes mais a réussi à breaker cinq fois son adversaire. La tête de série n°6 Aliaksandra Sasnovich a été battue également : 2-6, 6-3, 6-3 en 2h15 contre Kateryna Kozlova. La Biélorusse a commis neuf doubles-fautes et a perdu six fois son service. Enfin, la tête de série n°9 Nuria Parrizas Diaz s'est qualifiée sans trop de problèmes contre la Russe Amina Anshba, tombeuse d'Harmony Tan : 6-4, 6-2 en 1h47 dans un match marqué par neuf breaks.Parrizas Diaz (ESP, n°9) - Zanevska (BEL)Kawa (POL) - Kozlova (UKR)Gorgodze (GEO, Q) - Kucova (SLQ)Bondar (HUN, Q) - Korpatsch (ALL)bat Anshba (RUS, LL) : 6-4, 6-2bat Kuzmova (SLQ) : 6-2, 6-1bat Begu (ROU, n°3) : 6-2, 6-4bat Sasnovich (BIE, n°6) : 2-6, 6-4, 6-3bat Lepchenko (USA) : 7-6 (5), 6-2bat Bara (ROU, n°10) : 3-6, 7-5, 6-4bat Schmiedlova (SLQ) : 6-2, 6-7 (5), 6-1bat Falkowska (POL, LL) : 7-5, 6-1bat Frech (POL) : 6-3, 2-6, 6-4bat: 6-4, 6-2bat Loeb (USA, LL) : 6-2, 6-0bat Gracheva (RUS, n°7) : 6-4, 6-7 (4), 7-5bat Bonaventure (BEL) : 6-1, 6-2bat Mrdeza (CRO, LL) : 6-3, 1-6, 6-2bat Volynets (USA, WC) : 7-6 (3), 6-2bat Baszak (POL, WC) : 3-6, 6-1, 6-2bat Zakharova (RUS, LL) : 5-7 (5), 6-3, 6-1bat Melnikova (RUS, LL) : 4-6, 7-6 (4), 6-3bat Radwanska (POL, WC) : 6-2, 6-1bat Di Sarra (ITA, Q) : 6-3, 1-6, 7-5bat Blinkova (RUS, n°5) : 6-3, 6-3bat Olianovskaia (RUS, WC) : 7-5, 6-3bat Bondarenko (UKR, Q) : 6-0, 6-2bat Govortsova (BIE, n°11) : 1-6, 7-5,7-5