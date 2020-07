WTA : Garcia touchée au talon

Le 2 juillet dernier, Caroline Garcia annonçait sa présence au tournoi-exhibition de Berlin, organisé cette semaine sur gazon et sur dur, avec notamment Julia Goerges, Petra Kvitova, Kiki Bertens, Andrea Petkovic ou encore Elina Svitolina. Mais son forfait a ensuite été annoncé, sans plus de détails. Ce dimanche, on en sait plus sur la raison du renoncement de la joueuse de 26 ans, classée 46eme à la WTA, grâce au Progrès, le quotidien régional de sa ville de Lyon : elle souffre du talon gauche. « J'ai un petit problème au talon depuis le début du déconfimement et comme je devais avoir six matchs à jouer en sept jours, nous avons préféré annuler », déclare la Lyonnaise, qui préférait participer à cette exhibition berlinoise plutôt qu’au circuit « Challenge Elite » organisé par la FFT au mois de juillet sur la Côte d’Azur et qui a vu Fiona Ferro battre Kristina Mladenovic en finale à Nice et à Cannes (en attendant Villeneuve-Loubet la semaine prochaine ?)

Garcia vise un retour le 24 août

Caroline Garcia espère désormais se remettre à 100% physiquement, avant de reprendre sa saison le 24 août lors du tournoi de Cincinnati, délocalisé à New York (le circuit WTA reprendra quant à lui dès le 3 août). La joueuse, qui a passé le confinement à Majorque, dans l’Académie de Rafael Nadal, où elle s’entraîne régulièrement, tentera de retrouver la confiance dans la « bulle » new yorkaise, elle qui n’a pas réussi un grand début de saison 2020, avec une élimination d’entrée à Hobart et St-Pétersbourg, au deuxième tour à Auckland et à l’Open d’Australie et en quarts de finale à Lyon.