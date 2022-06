WTA : Garcia grimpe de vingt places, Cornet de retour dans le Top 40

Jabeur, de nouveau dauphine de Swiatek

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au lundi 27 juin 2022

Alizé Cornet (FRA) 1 311 (+7)

Caroline Garcia (FRA) 1 105 (+20)

Diane Parry (FRA) 841

Océane Dodin (FRA) 788

Clara Burel (FRA) 713 (-1)

"Remporter un titre, ça amène beaucoup de confiance et évidemment, ça donne un coup de boost". Un coup de boost, certes, mais pas uniquement. Après avoir renoué avec le succès, ce week-end, Caroline Garcia a également fait une très belle opération au classement.Un bond intervenu comme une logique récompense au retour au premier plan de la numéro 1 française, qui n'avait plus remporté de tournoi depuis 2019. A l'aube de Wimbledon, Garcia, qui continue d'assurer qu'elle n'est pas très à l'aise sur cette surface ("même si on ne va plus me croire", s'amusait l'intéressée samedi après sa victoire), frappe donc de nouveau aux portes du Top 50. Ce qui ne lui était plus arrivé depuis un moment là aussi.Située plus haut dans le classement, Alizé Cornet a elle aussi bien fait de faire le déplacement en Allemagne. Battue en demi-finale par sa compatriote à l'issue d'une très belle empoignade entre les deux joueuses,qui lui permet de réintégrer les quarante meilleures mondiales, à la 37eme place. Pour ce qui est du Top 10, toujours dominé par l'intouchable Iga Swiatek (35 matchs sans défaite, série en cours),, très loin derrière la tornade polonaise. La Tunisienne victorieuse la semaine dernière à Berlin de son troisième titre sur le circuit déloge l'Estonienne Anett Kontaveit, qui n'a plus rejoué depuis sa défaite dès le premier tour de Roland-Garros (contre l'Australienne Tomljanovic).Ons Jabeur (TUN) 4 340 (+1)Anett Kontaveit (EST) 4 306 (-1)Paula Badosa (ESP) 4 245Maria Sakkari (GRE) 4 205Aryna Sabalenka (BIE) 4 046Karolina Pliskova (RTC) 3 777Danielle Collins (USA) 3 255Jessica Pegula (USA) 3 156Garbiñe Muguruza (ESP) 3 015