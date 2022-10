WTA : Garcia frappe aux portes du Top 5

Pegula sur le podium, Gauff juste derrière

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au lundi 24 octobre 2022

Caroline Garcia (FRA) 3 000 (+4)



Alizé Cornet (FRA) 1 328 (-5)

Diane Parry (FRA) 918 (-3)

Le 10 septembre 2018, Caroline Garcia avait occupé la quatrième place mondiale. A ce jour, il s'agit toujours du meilleur classement depuis le début de sa carrière de la Lyonnaise, qui n'a en revanche jamais eu le plaisir de goûter au podium. Mais il ne faut jamais dire jamais, d'autant que la native de Saint-Germain-en-Laye n'avait plus pratiqué un tel tennis depuis bien longtemps. Pour certains observateurs, il est même en train de réaliser la plus belle saison de sa vie. Alors elle n'est pas encore au niveau, comptablement parlant il s'entend, de sa quatrième place mondiale d'il y a quatre ans. Mais elle s'en rapproche tout doucement. En dépit de son élimination dès les 8emes de finale à Guadalajara la semaine dernière, face à l'Américaine Sloane Stephens, Garcia signe l'une des plus belles opérations de ce lundi, avec quatre places de gagnées.Ce qui permet à la numéro 1 française à l'aube du Masters, pour lequel elle a validé officiellement son billet sur les courts mexicains, de frapper aux portes du Top 5 de nouveau. Rien d'illogique toutefois pour celle qui n'avait jamais remporté autant de tournois que cette année (trois, à à Bad Homburg, Varsovie et Cincinnati). Jessica Pegula, elle, n'avait soulevé qu'un seul trophée, à Washington en 2019. Trois ans plus tard, l'Américaine a ajouté une deuxième ligne à son palmarès en remportant à Guadalajara aux dépens de Maria Sakkari le tout premier tournoi WTA 1000 en Amérique latine. Un titre qui permet à la joueuse de 28 ans de faire partie du Top 3 mondial pour la première fois fois de sa carrière. Sa compatriote Coco Gauff a dix ans de moins que Pegula. Lundi, elle apparaît elle aussi à son meilleur classement depuis son arrivée sur le circuit. La petite prodige US, qui avait chuté en quarts de finale du dernier US Open contre Garcia, est désormais quatrième. Un rang devant Sakkari.Ons Jabeur (TUN) 4 555Jessica Pegula (USA) 4 316 (+3)Coco Gauff (USA) 3 271 (+3)Maria Sakkari (GRE) 3 121 (+1)Aryna Sabalenka (BIE) 2 970 (-3)Daria Kasatkina (RUS) 2 935 (+3)Veronika Kudermetova (+3) 2 795Simona Halep (ROU) 2 661 (-1)...