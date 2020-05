WTA : « Garcia et Mladenovic doivent faire évoluer leur jeu » selon Leconte

Le 23 octobre 2017, Kristina Mladenovic devenait n°10 mondiale à 24 ans. Le 10 septembre 2018, Caroline Garcia devenait n°4 mondiale à presque 25 ans. Aujourd’hui, les deux joueuses sont respectivement classées 42eme et 46eme à la WTA. Qu’a-t-il pu se passer pour les deux fers de lance du tennis féminin français ? Dans une interview à Stats Perform, Henri Leconte a donné son avis sur la question.

"Changer sa façon de jouer chaque année"

« En tennis féminin, on a beaucoup d’écarts de temps en temps. C’est très émotionnel. Elles ont eu de bonnes périodes. Pour rester au plus haut niveau, que doit-on faire ? On doit évoluer, progresser, changer sa façon de jouer chaque année, pour que nos adversaires ne comprennent pas notre jeu. Nadal, Federer, Djokovic…, ils évoluent à chaque fois. Le problème des joueuses françaises, c’est qu’elles jouent très bien à une certaine période, mais elles ne changent pas leur façon de jouer, et les adversaires s’adaptent. Il faut être capable de pouvoir diversifier son jeu, que ce soit pour Caroline ou Kristina. Après, c’est très mental. On le sait, dans le sport de haut niveau, peut-être même un peu plus chez les femmes, le mental est important. Si elles n’évoluent pas dans leur jeu, elles ne pourront pas retourner dans le Top 10. Cela ne peut pas fonctionner comme ça. » Peut-être que la longue suspension de la saison leur aura permis de faire évoluer leur jeu ? Si c’est le cas, on a hâte de le voir à la reprise, en août si tout va bien.