Cornet a moins souffert

LYON (France, WTA International, dur indoor, 250 000€)

1er tour

Dodin (FRA)

Burel (FRA, WC)

Garcia (FRA, n°3)

Parmentier (FRA)

Cornet (FRA, n°4)

Paquet (FRA, WC)

Mladenovic (FRA, n°2)

C'est parti pour la première édition du tournoi de Lyon, lancé à l'initiative de Caroline Garcia, qui s'est investie mentalement, physiquement et financièrement dans ce nouveau tournoi WTA indoor depuis de longs mois. La Lyonnaise de 26 ans débutait sa compétition en fin d'après-midi contre la Belge Greetje Minnen, elle est allée chercher au plus profond d'elle-même pour renverser une situation bien mal embarquée et s'imposer 6-4, 1-6, 7-6 en 2h17. Solide dans la première manche, où elle a eu quatre occasions de prendre le service adverse dès le premier jeu, puis a sauvé deux balles de 4-2, Garcia (46eme mondiale) a finalement réussi le break à 4-4 pour ensuite empocher le set sur sa troisième occasion. Malheureusement, cela ne lui a pas donné confiance pour la suite.Garcia s’est quant à elle procuré huit balles de break durant la manche mais ne les a pas converties. Tout s’est donc joué dans un troisième set très stressant, où Minnen a fait le break rapidement pour mener 3-1 puis 4-2. Garcia, au bord du gouffre, a sauvé une balle de 5-2, avant de débreaker dans le jeu suivant (4-4). La Lyonnaise, sur sa lancée, s’est ensuite procuré deux balles de match à 6-5 sur le service adverse.En gros manque de résultats et de confiance depuis de nombreux mois, la Française aurait sans doute eu du mal à se remettre d’une défaite dès le premier tour de son tournoi. Mais la voilà en huitièmes contre une autre Belge, Ysaline Bonaventure, 122eme mondiale. De quoi rêver des quarts ?Dans l'après-midi, c'est Alizé Cornet qui était la première des sept Françaises présentes dans le tableau principal à faire son entrée sur le court.Auteure de 12 aces au total, ce qui est très rare chez elle, Cornet a débuté le match de la meilleure des façons, en menant 4-0, avec deux jeux blancs au compteur. Mais Lottner, 162eme mondiale, est revenue à 4-4, puis à 5-5. Le début de la fin pour l'Allemande, qui a ensuite perdu huit jeux d'affilée ! Cornet a en effet breaké à 6-5, puis trois fois dans le deuxième set pour s'imposer avec conviction dans cette partie. Prochaine adversaire : la Biélorusse Lapko ou l'Italienne Giorgi. Une autre tête de série est passée ce lundi, en la personne d'Alison Van Uytvanck (n°5). La Belge n'a fait qu'une bouchée de la Polonaise Katarzyna Kawa, 121eme mondiale, sur le score de 6-1, 6-3 en 1h01. Elle n'a eu aucune balle de break à défendre, et a pris le service adverse à 0-0, 3-1 et 5-1 dans le premier set et à 1-0 dans le deuxième.Kenin (USA, n°1) – Diatchenko (RUS)bat Hon (AUS) : 6-2, 6-0Minella (LUX) –– Tecihmann (SUI, n°6)bat Minnen (BEL) : 6-4, 1-6, 7-6 (5)bat Kostyuk (UKR, Q) : 6-4, 6-4Tomova (BUL) – Frech (POL, Q)bat Kawa (POL) : 6-1, 6-3Kasatkina (RUS, WC, n°7) -bat Babos (HUN) : 6-3, 6-7 (2), 6-4Lapko (BIE) – Giorgi (ITA)bat Lottner (ALL, Q) : 7-5, 6-0Kuzmova (SLQ, n°8) – Pattinama Kerkhove (PBS, LL)Bogdan (ROU) – Martincova (RTC)Friedsam (ALL) – Komardina (RUS, Q)