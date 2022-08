WTA : Garcia est la joueuse qui a servi le plus d'aces cette saison !

Pas besoin de chercher bien loin la serveuse la plus efficace depuis le début de la saison. Il s'agit également de la joueuse la plus en forme du moment. Au point de pouvoir légitimement rêver de remporter son tout premier sacre en Grand Chelem, le mois prochain lors de l'US Open alors qu'elle n'a jamais dépassé le stade des quarts de finale (à Roland-Garros en 2017) et que son meilleur résultat à Flushing Meadows est un 16eme de finale (à quatre reprises). Non, vous ne rêvez pas. En dépit d'un gabarit (elle mesure 1,77m) qui n'est pas forcément celui auquel on pourrait s'attendre lorsqu'il est question de joueuse qui claque ace sur ace, Caroline Garcia est pour le moment en 2022 la joueuse qui a servi le plus d'aces, avec un total de 286 au lendemain de son titre à Cincinnati, où elle a encore confirmé qu'elle avait fait des progrès monstres dans ce domaine. Dans L'Equipe ce lundi, Sophie Amiach, qui a suivi de près l'évolution de la Lyonnaise et en particulier ses récents et prodigieux résultats, reconnaît qu'il était impensable il y a quelques années encore de retrouver la 17eme mondiale depuis lundi en tête du classement des joueuses ayant réussi le plus d'aces.

Une métamorphose à plus d'un point

"C'est le jour et la nuit", avoue l'ancienne 57eme au classement, âgé aujourd'hui de 58 ans, qui rappelle au passage que quand elle ne sert pas d'aces, "Flying Caro" n'est de surcroît jamais bien loin du service gagnant. "Non seulement son service lui donne des aces, mais aussi des points faciles avec des retours courts." Mais il n'y a pas qu'au service, que Garcia est métamorphosée depuis deux mois. Dans l'agressivité et les intentions également, la Lyonnaise n'a plus rien à voir. "Elle retourne en allant vers le filet, ce qui est complètement différent de ce qu’elle faisait avant : elle était deux mètres à l’intérieur du cour, poursuit Amiach. Si son retour n’était pas extraordinaire, les filles rejouaient long et elle était en retard. Maintenant, même si le retour n’est pas génial, elle met de la pression à la serveuse en fonçant au filet, où sa technique de volée s’est améliorée." Des progrès qui ne demandaient qu'à se traduire sur le court. Et c'est une Garcia que plus rien n'arrête qui mettra le cap dans quelques jours sur New York, où elle devrait encore claquer des aces à la pelle. Sa première place en dépend.