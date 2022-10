WTA : Garcia dans le groupe de Swiatek au Masters

Garcia débutera contre Gauff



Caroline Garcia

Caroline Garcia est désormais fixée. Alors qu'elle vient de se séparer de son entraîneur Bertrand Perret, avec qui elle a connu de très bons résultats ces derniers mois, la Française a assisté vendredi soir au tirage au sort du Masters féminin 2022, qui débute ce lundi au Texas. A l'hôtel Drover de Fort Worth,, où elle retrouvera la Polonaise Iga Swiatek, la numéro une mondiale et grande favorite du tournoi, ainsi que l'Américaine Coco Gauff et la Russe Daria Kasatkina. Dans le second groupe, nommé en l'honneur de l'ancienne joueuse Nancy Richey, on retrouvera la Tunisienne Ons Jabeur, l'Américaine Jessica Pegula, la Grecque Maria Sakkari et la Biélorusse Aryna Sabalenka. Aux Etats-Unis,, aux alentours d'une heure du matin en France., début septembre. Par la suite, Garcia défiera donc Swiatek, contre qui elle reste sur une victoire aux portes du dernier carré à Varsovie (6-1, 1-6, 6-4) en juillet dernier, et Kasatkina, qu'elle n'a pas affronté cette année. Pour sa deuxième participation au Masters féminin, cinq ans après sa première, la Française aura donc fort à faire pour espérer se qualifier pour les demi-finales du prestigieux tournoi, disputé cette année au Texas. Désormais sans entraîneur à Fort Worth,Iga Swiatek, Coco Gauff,et Daria KasatkinaOns Jabeur, Jessica Pegula, Maria Sakkaria et Aryna Sabalenka