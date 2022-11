WTA : Garcia cherche bien un nouveau coach

Caroline Garcia (29 ans) ne travaille plus avec Bertrand Perret. La tornade française du moment n'a pas prévu pour autant de poursuivre sa carrière sans entraîneur. Interrogée dans le cadre de la sortie du dernier magazine de nos confrères de We Love Tennis, Garcia assure qu'elle a l'intention de trouver un nouveau coach pour débuter la prochaine saison. Il s'agit d'un réel objectif qu'elle s'est fixée. Et si personne n'a encore pris la suite de Perret à ce jour, c'est essentiellement parce que la Lyonnaise, très occupée ces derniers temps, n'a pas encore eu le temps de plancher réellement sur le sujet. Mais elle assure qu'elle va très vite y réfléchir. "Oui, nous cherchons un coach. Après c’est vrai aussi que je me connais mieux que par le passé donc ce n’est pas pareil que lorsque j’étais plus jeune. Il y a une équipe qui existe et donc il devra pouvoir s’y insérer. Pour l’instant, je n’ai pas eu le moment d’y penser vraiment, car les choses se sont enchaînées, mais nous avons la volonté de trouver quelqu’un pour la saison qui y arrive", confie notre meilleure joueuse, de retour au quatrième rang mondial, qui reste toujours son meilleur classement pour le moment en attendant mieux.

Garcia et Perret avaient mis fin à leur collaboration une semaine avant le Masters

Un retour au premier plan qu'elle doit paradoxalement beaucoup à son travail réalisé aux côtés de Perret, l'homme qui lui a redonné goût au tennis, lui a donné envie d'insister dans ce jeu si agressif et grâce à qui elle a pu remporter quatre tournois (dont deux WTA 1000) dans la même saison pour la première fois de sa carrière et qui lui a permis de remporter son premier Masters, quelques jours seulement avant que sa victoire en BJK Cup ne vienne maintenir les Bleues en première division. Mais le coach qui avait fait passer la native de Saint-Germain-en-Laye de la 76eme place mondiale à la 4eme n'était déjà plus là. Juste avant le tournoi de Guadalajara, lui-même programmé une semaine avant ce Masters de Fort Worth où Garcia a écrit la plus belle page de son histoire, la Lyonnaise et son entraîneur avaient décidé de se séparer. Perret trouvait notamment son ex-protégée "trop perfectionniste", à l'entendre. "Les problèmes ont gâché l'ambiance, et il y avait moins de plaisir", avait également déploré l'intéressé dans L'Equipe récemment, ce à quoi la joueuse a répondu dimanche sur France Inter en évoquant "un départ au timing surprenant". Toujours est-il que la place est depuis à prendre. Et que l'on ne s'y méprenne pas : Garcia est bien en quête d'un nouvel entraîneur.