WTA : Fin de la collaboration entre Bianca Andreescu et son entraîneur

Bruneau : « Un voyage absolument incroyable »

Bianca Andreescu a décidé de faire du changement. Eliminée dès le premier tour de Roland-Garros par la future demi-finaliste Tamara Zidansek, la Canadienne a annoncé ce mardi via son compte officiel Twitter qu’elle a décidé de mettre un terme à sa collaboration, entamée il y a quatre ans, avec son entraîneur Sylvain Bruneau. « C’est avec le cœur lourd que je souhaite vous informer qu’avec mon entraîneur, mon mentor et mon ami de longue date Sylvain Bruneau, nous avons pris d’un commun accord la décision de mettre un terme à notre incroyable collaboration. Notre amitié sera éternelle. Ce furent quatre années incroyables. Je suis très reconnaissante pour tout ce que nous avons pu réaliser ensemble et pour tous ces grands souvenirs. Sylvain était plus qu’un entraîneur, c’est un membre de ma famille. »Une séparation que Sylvain Bruneau a également confirmé par l’intermédiaire d’un communiqué dans lequel il confie que « travailler avec Bianca Andreescu fut un voyage absolument incroyable et un privilège ». Aux côtés de la Canadienne quand cette dernière a remporté l’US Open en 2019 aux dépens de Serena Williams, le technicien assure qu’il a « vécu des moments et des émotions extraordinaires » avec « une athlète et une personne exceptionnelle ». « Ce fut un vrai privilège de pouvoir l’entraîner au cours des dernières années. Je lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour l’avenir, ajoute Sylvain Bruneau. Je sais qu’elle aura beaucoup de succès et que son meilleur tennis est encore devant elle ». Actuellement septième joueuse mondiale, Bianca Andreescu va devoir constituer une nouvelle équipe autour d’elle quand son ancien entraîneur va désormais pouvoir prendre en main le tennis professionnel féminin au sein de la Fédération Canadienne de tennis.