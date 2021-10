WTA : Ferro hors du Top 100 dès lundi

Fiona Ferro va prendre un coup derrière la tête. La Française ne figurera plus dans le Top 100 ce lundi à la parution du nouveau classement WTA. Une grande première depuis avril 2019. 98eme mondiale cette semaine et non inscrite en tournoi, elle était sous la menace des joueuses qui la suivent de près, si celles-ci grappillaient quelques points sur les courts. Et la joueuse tricolore n’y a pas échappé. Bernarda Pera (100eme), Donna Vekic (101eme) et Zarina Diyas (104eme) vont la dépasser après leurs performances respectives établies depuis lundi. La première citée devrait grimper au 94eme rang après son huitième de finale à Moscou. Eliminée au même stade à Tenerife, la Croate se placerait 97eme tandis que la Kazakhe fermera à minima le Top 100 si elle s’incline ce dimanche en finale du tournoi ITF de Mâcon.

Une crise de résultats

Cette issue était crainte depuis plusieurs semaines pour Fiona Ferro, pourtant détentrice en mars du meilleur classement de sa carrière, une 39eme place. C’est dans la seconde moitié du mois de juillet que les ennuis ont commencé pour la native de Libramont-Chevigny (Belgique), qui a alors perdu les points de son titre à Lausanne obtenus il y a deux ans à la même période. Passée 84eme au classement après son quart de finale sur la terre battue bordant le Lac Léman, elle a stagné autour de ce rang pendant plusieurs semaines jusqu’à chuter il y a une semaine à la 98eme place. Fiona Ferro n’a pas su retrouver la confiance qui lui échappe depuis plusieurs mois. Elle n’a plus passé deux tours dans un tableau principal depuis juillet, bien qu’elle ait pris part à sept tournois depuis sur le circuit majeur. En son absence, elles seront cinq Françaises dans le Top 100 : Alizé Cornet (60eme), Caroline Garcia (73eme ou 74eme), Clara Burel (78eme), Kristina Mladenovic (92eme ou 93eme) et Océane Dodin (93eme ou 94eme).