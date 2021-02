WTA : Efremova veut "être n°1 mondiale à seize ans"

Mouratoglou : "Certains diront que sa mère est folle"



Le tennis vous a manqué aujourd'hui ? Prenez 26 minutes pour observer Ksenia Efremova, joueuse russe de 11 ans prête à battre tous les records de précocité. C'est le #3 de notre série documentaire "Parents de Champion". 😮 #tennis https://t.co/6zuj7BXjvA

— Tennis_MajorsFR (@tennismajorsfr) February 4, 2021

, est une des plus brillantes élèves de l'académie Mouratoglou. C'est sa mère Julia, ancienne professionnelle de bon niveau (top 200 mondial en double, top 300 en simple) qui la dirige et ne fait aucun mystère de sa vie par procuration : "J'ai arrêté à 20 ans, très tôt donc. J'ai choisi de fonder une famille plutôt que de rester pro. J'aurais rêvé de participer à un tournoi du Grand Chelem, ne serait-ce qu'aux qualifications. Mon objectif, c'est d'y arriver avec mes enfants. Andre Agassi était le cinquième de sa famille, j'ai trois tentatives ! Le troisième a un an et demi, dans un an je l'entraîne, c'est sûr !" Mais c'est bien Ksenia qui concentre toutes les attentions. Son discours parle de lui-même : "Je veux gagner tous les tournois du Grand Chelem et être n°1 mondiale à seize ans."Dans ce documentaire exceptionnel du site Tennis Majors, Patrick Mouratoglou rappelle que Stefanos Tsitsipas ou Cori Gauff sont déjà sortis de la filière d'aide financière et sportive qu'il a créée près de Nice. "On voit que sa mère a une énorme culture du résultat. Certains diront qu'elle est folle, mais c'est ça le haut niveau. Elle lui apprend à ne pas se chercher d'excuse. Elle peut gagner chaque match, et elle a raison."C'est Pierre Debrosse qui la coache au quotidien : "C'est une vraie tornade. Je n'ai pas réalisé son niveau pour son âge, ni son potentiel. Je ne savais pas qu'elle progressait aussi vite. Ce qui prend deux mois pour un joueur normal lui prend dix minutes." En attendant de surveiller avec grande attention la suite de la carrière de Ksenia Efremova, ne manquez pas ces