WTA - Eastbourne : Un dernier carré sans tête de série

Ostapenko dans le dernier carré



Fighting spirit 💪



Elena Rybakina outlasts Sevastova for a spot in the #VikingInternational semifinals! pic.twitter.com/fvIwfpzCsS

— wta (@WTA) June 24, 2021

EASTBOURNE (Grande-Bretagne, WTA 500, gazon, 476 675€)

Demi-finales



Quarts de finale

Huitièmes de finale

Premier tour

Grosse journée ce jeudi lors des quarts de finale du tournoi féminin d'Eastbourne ! Les quatre matchs se sont déroulés en trois sets, et au final, aucune tête de série ne disputera les demi-finales. La dernière en lice, la n°1 Aryna Sabalenka (4eme mondiale), a été éliminée par Camila Giorgi (75eme) sur le score de 7-6, 0-6, 6-4 après un match décousu marqué par 17 doubles-fautes et 12 breaks. Alors que la Biélorusse a mené 4-2 dans la première manche, elle s'est finalement inclinée au tie-break (7-5), avant de dérouler dans le deuxième set en breakant trois fois et ne perdant que deux points sur son service.En demi-finale, Camila Giorgi affrontera la 27eme mondiale Anett Kontaveit, tombeuse de la 72eme Viktorija Golubic après 2h35 de jeu (2-6, 7-6, 7-5) dans un match à 13 breaks.Jelena Ostapenko (43eme) s'est également qualifiée pour les demi-finales grâce à sa victoire 1-6, 7-5, 6-2 sur Daria Kasatkina (34eme) dans une rencontre qui, là aussi, a été marquée par de nombreux breaks (14).Rybakina a sauvé deux balles de match à 5-4 et 6-4 dans le tie-break du deuxième set et a remporté celui du troisième sur le score de 7-5 sans trop trembler.Giorgi (ITA, Q) - Kontaveit (EST)Ostapenko (LET, WC) - Rybakina (KAZ)bat Sabalenka (BIE, n°1) : 7-6 (5), 0-6, 6-4bat Golubic (SUI, Q) : 2-6, 7-6 (2), 7-5bat Kasatkina (RUS) : 1-6, 7-5, 6-2bat Sevastova (LET, LL) : 2-6, 7-6 (7), 7-6 (5)bat Riske (USA) : 6-1, 6-4bat Rogers (USA, LL) : 6-3, 4-6, 6-2bat Andreescu (CAN, n°3) : 6-3, 6-3bat Bencic (SUI, n°6) : 6-4, 6-4bat Jabeur (TUN) : 5-7, 6-3, 6-3bat Swiatek (POL, n°4) : 4-6, 6-0, 6-1bat Gauff (USA) : 4-6, 7-5, 6-2bat Svitolina (UKR, n°2) : 6-4, 7-6 (3)bat Pera (USA, Q) : 6-3, 6-4bat Kudermetova (RUS) : 6-3, 6-4bat Bertens (PBS) : 6-1, 7-5bat Ka.Pliskova (RTC, n°5) : 2-6, 6-2, 6-2bat McHale (USA, Q) : 6-4, 2-6, 6-2bat Kuznetsova (RUS) : 6-4, 3-6, 6-3bat Stosur (AUS, WC) : 6-2, 6-3bat Martic (CRO) : 6-1, 6-3bat Pavlyuchenkova (RUS, n°8) : 6-1, 6-3bat Vondrousova (RTC) : 6-3, 7-6 (4)bat Zvonareva (RUS, Q) : 7-5, 2-2 abandonbat Watson (GBR, WC) : 6-3, 6-7 (4), 7-5bat Mertens (BEL, n°7) : 0-6, 7-6 (4), 7-5bat Kostyuk (UKR, Q) : 6-1, 6-7 (6), 6-4bat Dart (GBR, WC) : 6-2, 6-7 (5), 6-4bat Badosa (ESP) : 4-6, 6-1, 7-6 (1)