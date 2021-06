Reporté lundi en raison de la pluie, le premier tour du tournoi d'Eastbourne a pu débuter ce mardi, et la tête de série n°2 Elina Svitolina est parvenue à se qualifier. Mais que ce fut dur pour l'Ukrainienne, qui a eu besoin de trois sets et 2h19 de jeu pour se défaire de l'Espagnole Paula Badosa (33eme) : 4-6, 6-1, 7-6. Les deux joueuses ont eu un total de 32 breaks à sauver et ont commis 15 doubles-fautes. Badosa a réussi à remporter le premier set 6-4 après avoir été menée 4-1, puis est passée totalement à côté du deuxième set, se faisant breaker à deux reprises. Tout s'est donc joué dans le troisième set, où Svitolina a mené 4-2 puis 5-3, mais s'est fait débreaker, avant de s'imposer facilement au tie-break : 7-1. Elle sera opposée à Elena Rybakina au tour suivant. Tenante du titre, Karolina Pliskova a eu moins de réussite face à Camila Giorgi. Si la tête de série numéro 5 a pris les devants en remportant la première manche, elle a ensuite cédé face à l’Italienne malgré une belle résistance dans le dernier set (2-6, 6-2, 6-2 en 1h41’). Shelby Rogers ou Kiki Bertens sera la prochaine adversaire de Camila Giorgi.

Andreescu enfin lancée sur gazon

Sortie d’entrée à Roland-Garros, Bianca Andreescu avait subi le même sort à Berlin pour ses débuts sur gazon face à Alizé Cornet. Mais la Canadienne a su se reprendre pour son entrée en lice à Eastbourne face à Christina McHale. Malgré le break précoce, la numéro 7 mondiale s’est fait rattraper en toute fin de premier set, finalement remporté sur le service de l’Américaine. Cette dernière s’est accrochée pour tenir son break d’avance en fin de deuxième set et recoller dans cette rencontre. Mais, à l’usure, c’est bien Bianca Andreescu qui a fait la différence pour signer son premier succès depuis près d’un mois (6-4, 2-6, 6-2 en 2h06’). Anett Kontaveit ou Svetlana Kuznetsova la défiera en huitièmes de finale. Tête de série numéro 8, Anastasia Pavlyuchenkova n’a pas vu le jour face à Jelena Ostapenko avec une défaite sévère en deux manches et à peine plus d’une heure (6-1, 6-3 en 1h01’). La Lettonne retrouvera Ons Jabeur ou Marketa Vondrousova au deuxième tour.



EASTBOURNE (Grande-Bretagne, WTA 500, gazon, 476 675€)

Tenante du titre (en 2019) : Karolina Pliskova (RTC)



Premier tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Pera (USA, Q)

Kudermetova (RUS) - Riske (USA)

Rogers (USA, LL) - Bertens (PBS)

Giorgi (ITA, Q) bat Ka.Pliskova (RTC, n°5) : 2-6, 6-2, 6-2



Andreescu (CAN, n°3) bat McHale (USA, Q) : 6-4, 2-6, 6-2

Kontaveit (EST) - Kuznetsova (RUS)

Golubic (SUI, Q) - Stosur (AUS, WC)

Martic (CRO) - Bencic (SUI, n°6)



Ostapenko (LET, WC) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°8) : 6-1, 6-3

Jabeur (TUN) - Vondrousova (RTC)

Kasatkina (RUS) - Zvonareva (RUS, Q)

Watson (GBR, WC) - Swiatek (POL, n°4)



Mertens (BEL, n°7) - Gauff (USA)

Sevastova (LET, LL) bat Kostyuk (UKR, Q) : 6-1, 6-7 (6), 6-4

Rybakina (KAZ) bat Dart (GBR, WC) : 6-2, 6-7 (5), 6-4

Svitolina (UKR, n°2) bat Badosa (ESP) : 4-6, 6-1, 7-6 (1)