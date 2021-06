WTA - Eastbourne : Svitolina au tapis

Mauvaise journée pour le couple Gaël Monfils - Elena Svitolina à Eastbourne ! Deux heures après l'élimination du joueur français dans le tournoi ATP, c'est sa future femme qui a pris la porte dès les huitièmes de finale dans le tournoi WTA. L'Ukrainienne, tête de série n°2, s'est inclinée 6-4, 7-6 en 1h39 contre Elena Rybakina. Svitolina a notamment été breakée trois fois lors de ce match, à 4-4 dans le premier set et à 1-1 et 4-4 dans le deuxième. Mais la Kazakhe a réussi à débreaker pour revenir à 5-5 dans la deuxième manche, et finalement s'imposer au tie-break (7-3). Svitolina n'arrivera donc à Wimbledon, où elle sera tête de série n°4, qu'avec une seule victoire sur gazon. Rybakina sera quant à elle opposée jeudi en quarts de finale à Anastasija Sevastova, tombeuse de Coco Gauff en trois sets.



EASTBOURNE (Grande-Bretagne, WTA 500, gazon, 476 675€)

Tenante du titre (en 2019) : Karolina Pliskova (RTC)



Huitièmes de finale

Sabalenka (BIE, n°1) - Riske (USA)

Giorgi (ITA, Q) bat Rogers (USA, LL) : 6-3, 4-6, 6-2

Andreescu (CAN, n°3) - Kontaveit (EST)

Golubic (SUI, Q) - Bencic (SUI, n°6)



Ostapenko (LET, WC) bat Jabeur (TUN)

Kasatkina (RUS) - Swiatek (POL, n°4)

Sevastova (LET, LL) bat Gauff (USA) : 4-6, 7-5, 6-2

Rybakina (KAZ) bat Svitolina (UKR, n°2) : 6-4, 7-6 (3)



Premier tour

Sabalenka (BIE, n°1) bat Pera (USA, Q) : 6-3, 6-4

Riske (USA) bat Kudermetova (RUS) : 6-3, 6-4

Rogers (USA, LL) bat Bertens (PBS) : 6-1, 7-5

Giorgi (ITA, Q) bat Ka.Pliskova (RTC, n°5) : 2-6, 6-2, 6-2



Andreescu (CAN, n°3) bat McHale (USA, Q) : 6-4, 2-6, 6-2

Kontaveit (EST) bat Kuznetsova (RUS) : 6-4, 3-6, 6-3

Golubic (SUI, Q) bat Stosur (AUS, WC) : 6-2, 6-3

Bencic (SUI, n°6) bat Martic (CRO) : 6-1, 6-3



Ostapenko (LET, WC) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°8) : 6-1, 6-3

Jabeur (TUN) bat Vondrousova (RTC) : 6-3, 7-6 (4)

Kasatkina (RUS) bat Zvonareva (RUS, Q) : 7-5, 2-2 abandon

Swiatek (POL, n°4) bat Watson (GBR, WC) : 6-3, 6-7 (4), 7-5



Gauff (USA) bat Mertens (BEL, n°7) : 0-6, 7-6 (4), 7-5

Sevastova (LET, LL) bat Kostyuk (UKR, Q) : 6-1, 6-7 (6), 6-4

Rybakina (KAZ) bat Dart (GBR, WC) : 6-2, 6-7 (5), 6-4

Svitolina (UKR, n°2) bat Badosa (ESP) : 4-6, 6-1, 7-6 (1)