Mauvaise journée pour le couple Gaël Monfils - Elina Svitolina à Eastbourne ! Deux heures après l'élimination du joueur français dans le tournoi ATP, c'est sa future femme qui a pris la porte dès les huitièmes de finale dans le tournoi WTA. L'Ukrainienne, tête de série n°2, s'est inclinée 6-4, 7-6 en 1h39 contre Elena Rybakina. Svitolina a notamment été breakée trois fois lors de ce match, à 4-4 dans le premier set et à 1-1 et 4-4 dans le deuxième. Mais la Kazakhe a réussi à débreaker pour revenir à 5-5 dans la deuxième manche, et finalement s'imposer au tie-break (7-3). Svitolina n'arrivera donc à Wimbledon, où elle sera tête de série n°4, qu'avec une seule victoire sur gazon. Rybakina sera quant à elle opposée jeudi en quarts de finale à Anastasija Sevastova, tombeuse de Coco Gauff en trois sets.

Bencic et Andreescu également éliminées

Tout comme Elina Svitolina, Belinda Bencic ne sera pas présente en quarts de finale à Eastbourne. La Suissesse, tête de série numéro 6, a chuté en deux manches face à sa compatriote Viktorija Golubic, issue des qualifications. Ayant manqué trois balles de break, la 11eme joueuse mondiale a cédé à la deuxième contre elle. Un avantage que la 72eme mondiale n’a pas lâché, concluant à sa première balle de set. Dos au mur, Belinda Bencic a pris l’ascendant pour mener trois jeux à un dans la deuxième manche… avant de perdre quatre jeux de suite. Viktorija Golubic n’a pas laissé échapper cet avantage pour s’imposer (6-4, 6-4 en 1h32’) et rejoindre Anett Kontaveit en quarts de finale. En effet, l'Estonienne a aisément écarté de son chemin la tête de série numéro 3 Bianca Andreescu. La première manche a été riche en breaks mais c'est bien la 27eme mondiale qui a su avoir le dernier mot. La réaction de la numéro 7 mondiale n'est intervenue qu'après la perte de son service mais, dans la foulée, Anett Kontaveit a une nouvelle fois fait le break pour s'imposer (6-3, 6-3 en 1h07').

Sabalenka assure, Swiatek à la trappe

Tête de série numéro 1 du tournoi, Aryna Sabalenka n’a pas tremblé face à Alison Riske. Un enchaînement de cinq jeux consécutifs a offert le premier set à la Biélorusse en à peine plus de 20 minutes. Plus résistante, l’Américaine n’a cédé son service qu’une seule fois dans la deuxième manche, obtenant même deux balles pour recoller mais sans parvenir à les convertir. Aryna Sabalenka a conclu la rencontre à sa deuxième balle de match (6-1, 6-4 en 1h09’). La Biélorusse sera opposée pour une place en quarts de finale à l'Italienne Camila Giorgi, issue des qualifications. Cette dernière a dominé Shelby Rogers (6-3, 4-6, 6-2 en 2h01'). Iga Swiatek ne prendra pas part aux quarts de finale. La Polonaise, tête de série numéro 4, a chuté face à Daria Kasatkina. Pourtant, la numéro 9 mondiale a démarré fort en menant trois jeux à rien avant de connaître une fin de premier set plus difficile… tout comme son adversaire. En effet, les deux joueuses n’ont pas su tenir leur service lors des quatre derniers jeux de la manche, permettant à Iga Swiatek de faire la course en tête. Mais, à partir de là, la Polonaise n’a su marquer qu’un seul jeu. Son adversaire étant totalement dépassée, Daria Kasatkina a égalisé à une manche partout sans forcer avant de ne lui laisser qu’un jeu de service dans le troisième set. La Russe s’impose (4-6, 6-0, 6-1 en 1h43’) et retrouvera Jelena Ostapenko, tombeuse d’Ons Jabeur en trois manches (5-7, 6-3, 6-3 en 1h46’).



EASTBOURNE (Grande-Bretagne, WTA 500, gazon, 476 675€)

Tenante du titre (en 2019) : Karolina Pliskova (RTC)



Quarts de finale

Sabalenka (BIE, n°1) - Giorgi (ITA, Q)

Kontaveit (EST) - Golubic (SUI, Q)

Ostapenko (LET, WC) - Kasatkina (RUS)

Sevastova (LET, LL) - Rybakina (KAZ)



Huitièmes de finale

Sabalenka (BIE, n°1) bat Riske (USA) : 6-1, 6-4

Giorgi (ITA, Q) bat Rogers (USA, LL) : 6-3, 4-6, 6-2

Kontaveit (EST) bat Andreescu (CAN, n°3) : 6-3, 6-3

Golubic (SUI, Q) bat Bencic (SUI, n°6) : 6-4, 6-4



Ostapenko (LET, WC) bat Jabeur (TUN) : 5-7, 6-3, 6-3

Kasatkina (RUS) bat Swiatek (POL, n°4) : 4-6, 6-0, 6-1

Sevastova (LET, LL) bat Gauff (USA) : 4-6, 7-5, 6-2

Rybakina (KAZ) bat Svitolina (UKR, n°2) : 6-4, 7-6 (3)



Premier tour

Sabalenka (BIE, n°1) bat Pera (USA, Q) : 6-3, 6-4

Riske (USA) bat Kudermetova (RUS) : 6-3, 6-4

Rogers (USA, LL) bat Bertens (PBS) : 6-1, 7-5

Giorgi (ITA, Q) bat Ka.Pliskova (RTC, n°5) : 2-6, 6-2, 6-2



Andreescu (CAN, n°3) bat McHale (USA, Q) : 6-4, 2-6, 6-2

Kontaveit (EST) bat Kuznetsova (RUS) : 6-4, 3-6, 6-3

Golubic (SUI, Q) bat Stosur (AUS, WC) : 6-2, 6-3

Bencic (SUI, n°6) bat Martic (CRO) : 6-1, 6-3



Ostapenko (LET, WC) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°8) : 6-1, 6-3

Jabeur (TUN) bat Vondrousova (RTC) : 6-3, 7-6 (4)

Kasatkina (RUS) bat Zvonareva (RUS, Q) : 7-5, 2-2 abandon

Swiatek (POL, n°4) bat Watson (GBR, WC) : 6-3, 6-7 (4), 7-5



Gauff (USA) bat Mertens (BEL, n°7) : 0-6, 7-6 (4), 7-5

Sevastova (LET, LL) bat Kostyuk (UKR, Q) : 6-1, 6-7 (6), 6-4

Rybakina (KAZ) bat Dart (GBR, WC) : 6-2, 6-7 (5), 6-4

Svitolina (UKR, n°2) bat Badosa (ESP) : 4-6, 6-1, 7-6 (1)