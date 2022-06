WTA - Eastbourne : Muguruza enchaîne les découvenues

Il y a cinq ans, Garbine Muguruza avait remporté Wimbledon. Cette année, la joueuse espagnole de 28 ans ne fera pas figure de favorite (mais qui peut l'être à part Iga Swiatek ?), loin de là. Elle va en effet débuter le Grand Chelem londonien en n'ayant remporté qu'un seul match sur gazon. Battue d'entrée par Andrea Petkovic à Berlin la semaine passée, la n°10 mondiale a été éliminée en huitièmes de finale à Eastbourne par Camila Giorgi (26eme). L'Italienne s'est imposée 7-5, 6-3 en 1h50 dans un match à six breaks, où les deux joueuses ont eu du mal au service (6 doubles-fautes pour Muguruza, 7 pour Giorgi). Menée 4-2 dans le premier set, l'Italienne s'est réveillée pour égaliser à 4-4 et breaker une nouvelle fois au meilleur des moments, à 6-5. Dans le deuxième set, elle a cette fois été menée 3-1, puis a profité de l'écroulement de l'ancienne n°1 mondiale, qui a encaissé cinq jeux de suite ! C'est donc Giorgi qui affrontera la lucky-loser bulgare Tomova en quarts de finale. A noter également l'élimination de la tête de série n°10 Jill Teichmann par l'invitée britannique Harriet Dart, dans un match qui avait été interrompu mardi soir : 7-6, 4-6, 6-3 en 2h54 dans un match à douze breaks. En revanche, ça passe pour la Tchèque Petra Kvitova, 31eme joueuse mondiale et tête de série n°14, contre la Britannique Katie Boulter, 127eme joueuse mondiale et bénéficiaire d'une wild card, en trois sets (5-7, 6-0, 7-5) et 2h29 de jeu.