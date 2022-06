WTA - Eastbourne : Krejcikova n'y arrive pas, Haddad Maia sur sa lancée

Sealing the decisive break with a beauty 💥



Et de onze pour Haddad Maia !

Le tournoi WTA d'Eastbourne compte seize têtes de série, mais plusieurs ont déjà pris la porte dès le deuxième tour. C'est notamment le cas de Barbora Krejcikova, la 14eme mondiale, qui a fait son retour à la compétition à Roland-Garros après trois mois d'absence pour cause de blessure et d'usure mentale, mais qui n'a plus gagné un match depuis le 22 février, et qui s'est inclinée ce mardi contre l'Ukrainienne Marta Kostyuk (79eme) : 4-6, 6-3, 6-4 en 2h29, après avoir perdu son service au pire moment, à 4-4 dans le dernier set.Elise Mertens, la tête de série n°13, a elle aussi été éliminée au deuxième tour, par sa compatriote Kirsten Flipkens : 6-2, 2-6, 6-1 en 1h48, après avoir notamment commis 10 doubles-fautes.Certaines joueuses ont tout de même réussi à tenir leur rang ce mardi, à commencer par Beatriz Haddad Maia.Elle a signé sa onzième victoire de suite, contre Kaia Kanepi : 6-4, 3-6, 6-3 en 2h23, en sauvant notamment 11 balles de break sur 12. Qualification également de Madison Keys (n°11) au détriment sa compatriote Lauren Davis (6-4, 6-3 dans un match à dix breaks) et de Camila Giorgi (n°12) face à Rebecca Marino (7-5, 6-4, malgré 12 doubles-fautes et 6 six breaks concédés).