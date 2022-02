WTA - Dubaï : Swiatek et Svitolina au tapis

Into her second quarterfinal of 2022 💪@JelenaOstapenk8 battles past the No.6 seed Swiatek, 4-6, 6-1, 7-6(4)!#DDFTennis pic.twitter.com/C1JkCopQcC

— wta (@WTA) February 16, 2022

DUBAÏ (Emirats arabes unis, WTA 500, dur extérieur, 677 281€)

Huitièmes de finale

Premier tour

Garcia (FRA, WC)

Début de journée catastrophique pour les têtes de série à Dubaï ! Iga Swiatek (n°6) et Elina Svitolina (n°10) ont toutes les deux été éliminées dès les huitièmes de finale. La Polonaise est tombée face à une autre ancienne gagnante de Roland-Garros, Jelena Ostapenko, qui s'est imposée 4-6, 6-1, 7-6 après un combat de 2h31.Les deux joueuses ont eu beaucoup de mal au service dans le premier set, avec six breaks consécutifs entre 1-0 et 4-3. Et finalement, c'est Ostapenko qui a craqué une nouvelle fois, à 5-4, et a laissé filer la manche. Mais elle s'est parfaitement reprise dans la deuxième en menant rapidement 4-0, pour finalement l'emporter 6-1. Tout s'est donc joué dans le troisième set, où la Lettone a mené 3-1, puis la Polonaise est revenue à 3-3. Swiatek a perdu son service après un jeu très long à 4-3, mais a débreaké dans la foulée, avant de sauver une première balle de match à 5-4. Revenue à 6-6, elle s'est finalement inclinée au tie-break (7-4). Le tournoi est également déjà terminé pour Elina Svitolina, battue 7-6, 6-2 en 1h43 par Jil Teichmann. L'Ukrainienne, malgré cinq occasions, n'est jamais parvenue à breaker la Suissesse. Elle a été complètement dominée dans le tie-break du premier set (7-0), puis a perdu son service à 1-1 et 3-1 dans le deuxième, et le match un peu plus tard.Sabalenka (BIE, n°1) - Kvitova (RTC)bat Swiatek (POL, n°6) : 4-6, 6-1, 7-6 (4)Ruse (ROU, Q) - Halep (ROU)Pegula (USA) - Jabeur (TUN, n°8)bat Svitolina (UKR, n°10) : 7-6 (0), 6-2Kudermetova (RUS) - Muguruza (ESP, n°4)Vondrousova (RTC, Q) - Gracheva (RUS, Q)Yastremska (UKR, Q) - Krejcikova (RTC, n°2)bat Kostyuk (UKR, Q) : 6-4, 6-1bat Giorgi (ITA) : 6-2, 6-0bat Kenin (USA) : 6-1, 6-2bat Kasatkina (RUS) : 6-1, 6-2bat Badosa (ESP, n°3) : 6-3, 5-7, 6-4bat Riske (USA, WC) : 6-2, 6-4bat Gauff (USA) : 6-4, 6-4bat Zvonareva (RUS, WC) : 6-2, 2-6, 7-5bat Sherif (EGY, WC) : 6-2, 6-3bat Mertens (BEL) : 6-2, 6-4bat Azarenka (BIE) : 6-3, 6-4bat Siniakova (RTC, Q) : 7-6 (5), 2-6, 6-2bat Collins (USA, n°9) : 2-6, 3-0 abandonbat Tomljanovic (AUS, LL) : 6-1, 7-5bat Begu (ROU) : 4-6, 6-2, 6-3bat: 6-4, 7-6 (0)