Krejcikova tombe de haut

Muguruza perd son titre

Sabalenka ne verra pas les quarts

DUBAÏ (Emirats arabes unis, WTA 500, dur extérieur, 677 281€)

Huitièmes de finale

Premier tour

Journée catastrophique pour les têtes de série à Dubaï ! Iga Swiatek (n°6) et Elina Svitolina (n°10) ont toutes les deux été éliminées dès les huitièmes de finale. La Polonaise est tombée face à une autre ancienne gagnante de Roland-Garros, Jelena Ostapenko, qui s'est imposée 4-6, 6-1, 7-6 après un combat de 2h31.Les deux joueuses ont eu beaucoup de mal au service dans le premier set, avec six breaks consécutifs entre 1-0 et 4-3. Et finalement, c'est Ostapenko qui a craqué une nouvelle fois, à 5-4, et a laissé filer la manche. Mais elle s'est parfaitement reprise dans la deuxième en menant rapidement 4-0, pour finalement l'emporter 6-1. Tout s'est donc joué dans le troisième set, où la Lettone a mené 3-1, puis la Polonaise est revenue à 3-3. Swiatek a perdu son service après un jeu très long à 4-3, mais a débreaké dans la foulée, avant de sauver une première balle de match à 5-4. Revenue à 6-6, elle s'est finalement inclinée au tie-break (7-4). Le tournoi est également déjà terminé pour Elina Svitolina, battue 7-6, 6-2 en 1h43 par Jil Teichmann. L'Ukrainienne, malgré cinq occasions, n'est jamais parvenue à breaker la Suissesse. Elle a été complètement dominée dans le tie-break du premier set (7-0), puis a perdu son service à 1-1 et 3-1 dans le deuxième, et le match un peu plus tard.Barbora Krejcikova n'ira pas plus loin. Ce mercredi, la Tchèque, 3eme joueuse mondiale et tête de série n°2, a été éliminée en huitième de finale du tournoi WTA 500 de Dubaï aux Emirats arabes unis, sur dur extérieur, par l'Ukrainienne Dayana Yastremska, 146eme joueuse mondiale et issue de qualifications, en deux manches (6-3, 7-6 (3)) et 1h32 de jeu., qui a conclu sur sa deuxième opportunité (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, Barbora Krejcikova a de nouveau perdu son service la première, à 3-3. Et après quatre balles de débreak dans la foulée, la mieux classée des deux a fini par refaire son retard, à 4-5. Les deux joueuses sont donc ensuite allées jusqu'au tie-break. Un jeu décisif que l'Ukrainienne a largement dominé, avant de conclure cette rencontre, sur sa deuxième balle de match (7-6 (3)).C'est donc également terminé pour Garbine Muguruza, pourtant tenante du titre. L'Espagnole, 7eme joueuse mondiale et tête de série n°4, a été éliminée par la Russe Veronika Kudermetova, 31eme joueuse mondiale, en trois sets (3-6, 6-4, 6-4) et 2h15 de jeu. Dans la première manche, après avoir sauvé une balle de break d'entrée, l'Espagnole a pris, dans la foulée, le service de son adversaire., pour finir par rebreaker son adversaire d'un jour tout de suite après. Avec encore un avantage en poche, la mieux classée des deux a conclu, sur un ultime jeu blanc (6-3). Mais au lieu de confirmer, la 7eme joueuse mondiale a déjoué. Dans la deuxième manche, après une balle de break d'entrée, la tête de série n°4 a perdu son service au pire des moments, offrant le set sur un plateau à la Russe, malgré deux premières balles sauvées (6-4). Enfin, dans le troisième et dernier set, à 4-4, l'Espagnole a eu deux opportunités de prendre le service de son adversaire. Mais, dans la foulée, c'est elle qui a perdu le sien, synonyme de gain de cette rencontre pour Veronika Kudermetova (6-4).L'hécatombe continue ! Ce mercredi, la Biélorusse Aryna Sabalenka, 2eme joueuse mondiale et tête de série n°1, a été sortie en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 de Dubaï aux Emirats arabes unis, sur dur extérieur, par la Tchèque Petra Kvitova, 25eme joueuse mondiale, en deux manches (6-4, 6-4) et 1h25 de jeu. Dans la première manche, la Biélorusse a été breakée d'entrée.Après une nouvelle balle sauvée dans la foulée, la mieux classée des deux a de nouveau craqué à 3-3. La Tchèque a ensuite dû s'y reprendre à trois fois avant de s'emparer de cette première manche (6-4). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la 2eme joueuse mondiale a breaké son adversaire la première, avant toutefois de se faire débreaker dans la foulée. Après un nouveau service perdu à 3-3, la tête de série n°1 a ensuite vu Petra Kvitova avoir le dernier mot (6-4).bat Sabalenka (BIE, n°1) : 6-4, 6-4bat Swiatek (POL, n°6) : 4-6, 6-1, 7-6 (4)Ruse (ROU, Q) - Halep (ROU)Pegula (USA) - Jabeur (TUN, n°8)bat Svitolina (UKR, n°10) : 7-6 (0), 6-2bat Muguruza (ESP, n°4) : 3-6, 6-4, 6-4bat Gracheva (RUS, Q) : 6-2, 6-0bat Krejcikova (RTC, n°2) : 6-3, 7-6 (3)bat Kostyuk (UKR, Q) : 6-4, 6-1bat Giorgi (ITA) : 6-2, 6-0bat Kenin (USA) : 6-1, 6-2bat Kasatkina (RUS) : 6-1, 6-2bat Badosa (ESP, n°3) : 6-3, 5-7, 6-4bat Riske (USA, WC) : 6-2, 6-4bat Gauff (USA) : 6-4, 6-4bat Zvonareva (RUS, WC) : 6-2, 2-6, 7-5bat Sherif (EGY, WC) : 6-2, 6-3bat Mertens (BEL) : 6-2, 6-4bat Azarenka (BIE) : 6-3, 6-4bat Siniakova (RTC, Q) : 7-6 (5), 2-6, 6-2bat Collins (USA, n°9) : 2-6, 3-0 abandonbat Tomljanovic (AUS, LL) : 6-1, 7-5bat Begu (ROU) : 4-6, 6-2, 6-3bat: 6-4, 7-6 (0)