WTA - Dubaï : Pas d'exploit pour Garcia, battue d'entrée par Krejcikova

Cette fois, Caroline Garcia n'a pas à rougir. L'aventure est néanmoins déjà terminée dans ce tournoi de Dubaï pour la Lyonnaise, éliminée d'entrée lundi par Barbora Krejcikova pour les retrouvailles entre les deux joueuses un mois presque jour pour jour (c'était le 13 janvier) après le quart de finale entre les deux femmes à Sydney. A l'époque, la numéro 3 mondiale avait corrigé (6-0, 6-2) notre représentante, qui avait profité du forfait au tour précédent de la Kazakhe Rybakina pour pouvoir défier la lauréate du dernier Roland-Garros. Lundi, Garcia n'a pas tendu l'autre joue. Elle s'est toutefois inclinée de nouveau, et là encore en deux sets (6-4, 7-6, 1h39 de jeu), contre la Tchèque. Krejcikova, qui n'avait plus foulé les courts depuis sa défaite à l'Open d'Australie face à l'Américaine Madison Keys, future finaliste, en quarts de finale, n'a pas manqué son retour à la compétition.

Garcia ne marque pas un point dans le jeu décisif !

Dans le premier set, un break a suffi à la troisième du classement WTA et tête de série numéro 2 à Dubaï pour faire la différence et ainsi prendre les devants. Dans le deuxième set, la Française a en revanche rendu coup pour coup (deux breaks de chaque côté) à son adversaire, contrainte de disputer un jeu décisif alors qu'elle avait mené 4-2 puis 5-3. Un scénario qui n'a visiblement pas plu à la native de Brno, puisqu'elle n'a pas laissé le moindre point (7-0) à Garcia dans ce tie-break. Krejcikova affrontera la Roumaine Begu ou une qualifiée. Iga Swiatek, elle, sera opposée à Sofia Kenin ou Jelena Ostapenko. Lundi, la Polonaise et tête de série numéro 6 du tournoi n'a fait qu'une bouchée (6-1, 6-2 en 1h07) de la Russe Daria Kastakina, 28eme au classement.



DUBAÏ (Emirats arabes unis, WTA 500, dur extérieur, 677 281€)

Tenante du titre : Garbiñe Muguruza (ESP)



Premier tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Q

Kvitova (RTC) - Giorgi (ITA)

Kenin (USA) - Ostapenko (LET)

Swiatek (POL, n°6) bat Kasatkina (RUS) : 6-1, 6-2



Badosa (ESP, n°3) - Q

Riske (USA, WC) - Halep (ROU)

Gauff (USA) - Pegula (USA)

Zvonareva (RUS, WC) - Jabeur (TUN, n°8)



Kontaveit (EST, n°7) - Sherif (EGY, WC)

Mertens (BEL) - Q

Kudermetova (RUS) - Azarenka (BIE)

Q - Muguruza (ESP, n°4)



Collins (USA, n°9) - Q

Q - Svitolina (UKR)

Begu (ROU) - Q

Krejcikova (RTC, n°2) bat Garcia (FRA, WC) : 6-4, 7-6 (0)