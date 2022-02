WTA - Dubaï : Ostapenko renverse Kvitova et rallie à nouveau le dernier carré

Jelena Ostapenko confirme son retour en forme. Demi-finaliste la semaine passée à Saint-Pétersbourg, la Lettone s’est à nouveau ouvert les portes du dernier carré à Dubaï au terme d’un combat long de près de trois heures face à Petra Kvitova. Si la 21eme mondiale a mieux démarré avec le break d’entrée, la Tchèque a su réagir pour remporter quatre jeux de suite et servir pour le gain de la manche. Jelena Ostapenko a alors immédiatement recollé mais a fini par céder une nouvelle fois son engagement puis le set. Une situation qui ne s’est pas améliorée quand Petra Kvitova a breaké d’entrée de deuxième manche. Menée cinq jeux à quatre et au bord du gouffre, la Lettone a trouvé les ressources pour inverser la tendance. Enchaînant quatre jeux de suite, elle a pu égaliser à un set partout sur le service de Petra Kvitova. Le dernier set a été marqué par deux échanges de breaks qui n’ont pas permis de faire la différence avant le jeu décisif. Un tiebreak qui a vu les deux joueuses se rendre coup pour coup. Petra Kvitova a très vite sauvé deux balles de match avant de manquer elle-même l’occasion de sceller le sort de la rencontre. Une opportunité qui ne s’est pas présentée à nouveau alors que Jelena Ostapenko a su faire la décision à sa quatrième balle de match (5-7, 7-5, 7-6 en 2h42’).



DUBAÏ (Emirats arabes unis, WTA 500, dur extérieur, 677 281€)

Tenante du titre : Garbiñe Muguruza (ESP)



Quarts de finale

Ostapenko (LET) bat Kvitova (RTC) : 5-7, 7-5, 7-6 (9)

Halep (ROU) - Jabeur (TUN, n°8)

Teichmann (SUI, LL) - Kudermetova (RUS)

Vondrousova (RTC, Q) - Yastremska (UKR, Q)



Huitièmes de finale

Kvitova (RTC) bat Sabalenka (BIE, n°1) : 6-4, 6-4

Ostapenko (LET) bat Swiatek (POL, n°6) : 4-6, 6-1, 7-6 (4)

Halep (ROU) bat Ruse (ROU, Q) : 6-3, 6-2

Jabeur (TUN, n°8) bat Pegula (USA) : 6-3, 6-1



Teichmann (SUI, LL) bat Svitolina (UKR, n°10) : 7-6 (0), 6-2

Kudermetova (RUS) bat Muguruza (ESP, n°4) : 3-6, 6-4, 6-4

Vondrousova (RTC, Q) bat Gracheva (RUS, Q) : 6-2, 6-0

Yastremska (UKR, Q) bat Krejcikova (RTC, n°2) : 6-3, 7-6 (3)



Premier tour

Sabalenka (BIE, n°1) bat Kostyuk (UKR, Q) : 6-4, 6-1

Kvitova (RTC) bat Giorgi (ITA) : 6-2, 6-0

Ostapenko (LET) bat Kenin (USA) : 6-1, 6-2

Swiatek (POL, n°6) bat Kasatkina (RUS) : 6-1, 6-2



Ruse (ROU, Q) bat Badosa (ESP, n°3) : 6-3, 5-7, 6-4

Halep (ROU) bat Riske (USA, WC) : 6-2, 6-4

Pegula (USA) bat Gauff (USA) : 6-4, 6-4

Jabeur (TUN, n°8) bat Zvonareva (RUS, WC) : 6-2, 2-6, 7-5



Svitolina (UKR, n°10) bat Sherif (EGY, WC) : 6-2, 6-3

Teichmann (SUI, LL) bat Mertens (BEL) : 6-2, 6-4

Kudermetova (RUS) bat Azarenka (BIE) : 6-3, 6-4

Muguruza (ESP, n°4) bat Siniakova (RTC, Q) : 7-6 (5), 2-6, 6-2



Vondrousova (RTC, Q) bat Collins (USA, n°9) : 2-6, 3-0 abandon

Gracheva (RUS, Q) bat Tomljanovic (AUS, LL) : 6-1, 7-5

Yastremska (UKR, Q) bat Begu (ROU) : 4-6, 6-2, 6-3

Krejcikova (RTC, n°2) bat Garcia (FRA, WC) : 6-4, 7-6 (0)