WTA - Dubaï : Mladenovic dans le tableau final

Un véritable parcours du combattant. A Dubaï (WTA Premier), pour se hisser dans le tableau final, il faut presque jouer autant de matchs que dans un tournoi tout entier ailleurs. Un défi qui n'a pas fait peur à Kristina Mladenovic. Obligée comme cela avait déjà été le cas en début de saison à Brisbane (Australie) de passer par les qualifications pour avoir une chance d'intégrer le tableau, la numéro 1 française a bâti son objectif marche par marche, et fini par obtenir la récompense à ses efforts, lundi après sa troisième victoire en trois jours, synonyme cette fois de délivrance. Samedi, la Nordiste avait aisément éjecté l'Italienne Jasmine Paolini (6-1, 6-4). Dimanche, elle n'avait pas souffert bien davantage pour se débarrasser de la Russe Daria Kasatkina (6-3, 6-3), avant de ne faire qu'une bouchée également lundi de la Slovène Polona Hercog (6-3, 6-1).

Mladenovic débutera contre Sasnovich

Sortie d'entrée à l'Open d'Australie avant de vivre la même mésaventure trois semaines plus tard à Saint-Pétersbourg, l'ancienne compagne du joueur autrichien Dominic Thiem s'offre ainsi une nouvelle chance de remporter son premier match en simple dans un tableau final cette saison. « Kiki » débutera son tournoi mardi contre la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (114eme mondiale). Un jeu d'enfant a priori pour la Tricolore classée au 38eme rang mondial. Surtout si elle fait aussi forte impression que lors de ses trois matchs de qualifications. Avec peut-être enfin à l'horizon son premier succès de 2020.



Le tableau de Dubaï (Émirats arabes unis, WTA Premier, dur extérieur, 2 684 940€)



1er tour

Halep (ROU, n°1) - Bye

Riske (USA) - Jabeur (TUN, WC)

Mertens (BEL) - Wang (CHN)

Sakkari (GRE) - Sabalenka (BIE, n°7)



Svitolina (UKR, WC, n°3) - Brady (USA, Q)

Vondrousova (RTC) - Sevastova (LET)

Kudermetova (RUS, Q) - Yastremska (UKR)

Clijsters (BEL, WC) - Muguruza (ESP, n°9)



Martic (CRO, n°8) - Hsieh (TAI, LL)

Anisimova (USA) - Strycova (RTC)

Cirstea (ROU, Q) - Kontaveit (EST)

Pavlyuchenkova (RUS) - Bencic (SUI, n°4)



Kenin (USA, n°5) - Rybakina (KAZ)

Muchova (RTC) - Siniakova (RTC)

Mladenovic (FRA, Q) - Sasnovich (Q)

Ka.Pliskova (RTC, n°2) - Bye